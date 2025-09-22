Akka verpasste Xavi: Lisa Marie Akkayas Baby kam schnell

Lisa Marie Akkaya (24) hat aufregende Neuigkeiten verkündet: Ihr zweiter Sohn Xavi ist auf die Welt gekommen – und das blitzschnell! In einem Interview mit Promiflash enthüllte die Social-Media-Persönlichkeit, dass ihr Mann Furkan Akkaya (24), auch bekannt als Akka, den großen Moment knapp verpasst hat. Während er gerade auf dem Krankenhausparkplatz war, um ihren Erstgeborenen Emilio an den Großvater zu übergeben, platzte plötzlich ihre Fruchtblase. Nur wenige Minuten später war der kleine Xavi da, doch Furkan, der kurz darauf den Kreißsaal betrat, konnte es kaum fassen, wie schnell alles ging. "Akka war leider nicht dabei, als Xavi dann das Licht erblickte", erinnert sich Lisa Marie an die rasante Geburt.

Die Geburt verlief so schnell, dass das Krankenhauspersonal kaum Zeit hatte, angemessen zu reagieren. "Die Hebammen sagen, es war wie eine Sturzgeburt", erklärt Lisa Marie weiter im Interview mit Promiflash. Noch kurz vor der Entbindung waren alle davon ausgegangen, dass ihr Baby erst am nächsten Morgen auf die Welt kommen würde. Doch es kam überraschend anders: "Eine Stunde später war Xavi dann in unseren Armen." Glücklicherweise war die Reality-TV-Bekanntheit in der Zwischenzeit nicht alleine: Ihre eigene Mutter blieb während des stressigen Moments bei ihr und leistete seelischen Beistand. "Meine Mutter war aber da und dann konnte ich ihre Hand halten in den paar Minuten Stress", fügte Lisa Marie dankbar hinzu.

Trotz der rasanten Entbindung fühlt sich die frischgebackene Zweifachmama mittlerweile prima. Lisa Marie verrät gegenüber Promiflash stolz: "Uns geht es super! Wir sind total happy, dass der kleine Xavi endlich bei uns ist." Zudem betont die Influencerin, dass es ihrem Sohn ebenfalls an nichts fehlt: "Xavi geht es auch mehr als gut. Gesundheitlich, sagen die Ärzte, ist er bei vollen 100 Prozent, was echt selten der Fall ist. Er kam total ausgeruht auf die Welt."

Anzeige Anzeige

Lisa Akkaya Furkan Akkaya und Lisa Akkaya im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / akkaoriginal Furkan Akkaya mit seinem Sohn Xavi, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan, Lisa Marie und Emilio Akkaya im Mai 2025