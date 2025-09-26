"Love Island VIP": Filip Pavlovic deutet Sex mit Tatum an

In der achten Folge von Love Island VIP durften Tatum Koch (27) und Ex-Dschungelkönig Filip Pavlovic (31) die berühmt-berüchtigte Private Suite beziehen – und da ging es offenbar direkt ordentlich zur Sache: Schon in der Badewanne sprühten die Funken, bevor heiße Küsse in der Dusche und später im Bett folgten. Filip zeigte sich begeistert: "Ich konnte mir jetzt auch keine Bessere vorstellen, als mit ihr da reinzugehen. Und ich bin froh, dass wir das jetzt das erste Mal richtig einweihen konnten." Zurück in der Villa konnte er sein Glück offenbar kaum mehr für sich behalten und ließ seine Mitbewohner unmittelbar wissen: Er ist kein Gentleman, der schweigt und genießt. Lachend polterte er in die Jungsrunde: "Ich habe ein bisschen Hüftprobleme, ihr versteht warum."

Ob es tatsächlich der erste Sex der Staffel war, bleibt unklar, doch zumindest gaben Filip und Tatum freimütig zu, dass ihre Nacht "sehr kurz" gewesen sei. Im Gegensatz zu Filips Aussage ließen Tatums Gespräche mit den anderen Mädels jedoch noch Raum für Spekulationen. Auf die neugierige Frage von Jeje, ob es zwischen den beiden intensiver geworden sei, sagte die Influencerin mit einem zurückhaltenden Lächeln: "Joa, so bisschen." Weitere Details sparte sie aus, berichtete aber von einem durchaus vorhandenen "Kribbeln im Bauch".

Filip, der sich nicht nur durch seine charmante Art, sondern auch seine Schlagfertigkeit auszeichnet, hat bei Tatum offensichtlich auf ganzer Linie Eindruck gemacht. Tatum, die vor allem durch ihre Teilnahme an Reality-Shows Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, scheint mit dem gebürtigen Hamburger eine starke Verbindung zu spüren. Ob aus dieser heißen Nacht in der "Love Island VIP"-Private Suite tatsächlich noch eine echte Liebesgeschichte erwächst, wird erst die Zukunft zeigen. Doch die unmittelbaren Nachwehen sind mindestens genauso spannend – und sehr zur Freude der Fans schon jetzt immer donnerstags um 20:15 Uhr auf RTLZWEI sowie sieben Tage vorab auf RTL+ zu sehen.

"Love Island VIP" – ab dem 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Collage: Imago, IMAGO / Future Image Collage: Filip Pavlovic und Tatum Koch

Julia Feldhagen Filip Pavlovic, Reality-TV-Star

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025