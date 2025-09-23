Tatum wollte den ersten "Love Island VIP"-Kuss mit Filip

Bei Love Island VIP wurde es jetzt besonders brisant: Granate Laura Maria Lettgen sorgte mit ihrem Einzug direkt für Aufsehen. In einer speziellen Kuss-Challenge sollte sie nacheinander alle Männer der Villa küssen. Der Moment, der für das meiste Aufsehen sorgte, war jedoch ihr Kuss mit Filip Pavlovic (31). Dieser war nicht nur der längste, sondern wurde auch noch von allen beobachtet – inklusive Filips Couple Tatum Koch (27). Für die Zuschauer ein spannender Moment, für Tatum jedoch alles andere als das. "Für mich war das ehrlich gesagt sehr unangenehm, weil ich mir eigentlich gewünscht hatte, dass er seinen ersten Kuss mit mir hat", verriet sie Promiflash.

Die Reality-TV-Darstellerin ließ ihrer Enttäuschung freien Lauf. Besonders verletzend sei für sie die Länge des Kusses zwischen Filip und Laura gewesen. "Es war definitiv kein schönes Gefühl, da oben zu stehen und das mitanzusehen. Vor allem, weil der Kuss von Filip und Laura auch noch der längste von allen Männern war, das hat sich einfach komisch angefühlt", gab sie während des Interviews mit Promiflash zu.

Filip ist ein alter Hase, wenn es um Datingshows geht. Unter anderem nahm er an Die Bachelorette oder Bachelor in Paradise teil. Im Gespräch mit Promiflash verriet er, dass er bei "Love Island VIP" zwar ernsthafte Absichten verfolge, räumte jedoch ein: "An erster Stelle will ich natürlich eine Frau kennenlernen, aber das kann dir keiner garantieren." Ob es für den Reality-Darsteller ein Happy End geben wird, können Fans aktuell immer donnerstags um 20:15 Uhr auf RTLZWEI und eine Woche vorab auf RTL+ mitverfolgen.

