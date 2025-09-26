Neue "Love Island VIP"-Granate steht auf diese Islanderin

Der Reality-TV-Star Yannick Syperek ist als neue Granate in die Villa von Love Island VIP eingezogen und sorgt bereits in seiner ersten Folge für Wirbel. Bekannt aus Formaten wie Die Bachelorette und Temptation Island, durfte er bei seinem Einzug direkt zwei Islanderinnen zu einem Date einladen. Seine Wahl fiel auf Jeje Lopes und Lisa Gaul. Doch zurück in der Villa fiel sein Augenmerk schnell auf Laura Maria Lettgen, die ihn mit ihrem Auftreten sichtlich beeindruckte. Im Einzelinterview schwärmte Yannick: "Laura hat mich sehr überrascht, super attraktiv in dem Moment dann irgendwie, weil ich mag das, wenn man so den Augenkontakt hält."

Auch Laura zeigte Interesse an dem charmanten Neuzugang und fand offenbar schnell Gefallen an ihm. "Ich habe mit dem gequatscht, und er ist ein richtig cooler, erfrischender Mann. Und ich würde gar nicht ausschließen, dass er vielleicht doch irgendwie Potenzial hat für mich", ließ sie durchblicken. Ihre Offenheit und Direktheit schienen bei Yannick genau ins Schwarze zu treffen. Besonders Lauras Aussage, dass sie es schätzt, wenn Dinge schneller körperlich werden, erweckte offenbar seine Aufmerksamkeit. "Sie weiß, was sie sucht, was sie will. Ja, das ist attraktiv, wenn du sowas weißt", erklärte er.

Vor Yannicks Einzug hatte die Beauty & The Nerd-Gewinnerin bereits an einigen anderen Kandidaten Interesse gezeigt. Darunter auch Filip Pavlovic (31) – ihn nahm sie kurzerhand für ein Date in die Private Suite mit. Zurück blieb eine nervöse Tatum Koch (27), die mit ihrer Sorge nicht hinterm Berg hielt. Im Interview mit Promiflash erklärte sie ihre Bedenken: "Man sieht in der Folge ja, dass ich direkt frage, ob die beiden jetzt Sex haben, das war natürlich überspitzt, aber mein Kopfkino ist sofort losgegangen." Die Unsicherheit war groß, da sie und Filip erst seit kurzer Zeit ein Paar in der Sendung waren.

"Love Island VIP" – ab dem 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

RTL ZWEI "Love Island VIP"-Kandidat Yannick Syperek, 2025

RTL ZWEI "Love Island VIP"-Kandidaten Filip Pavlovic und Laura Lettgen 2025