Love Island VIP: Tatum fürchtete Intimität von Laura & Filip

Love Island VIP sorgt für emotionale Achterbahnfahrten – besonders bei Kandidatin Tatum Koch (27). Nachdem Social-Media-Star Laura Maria Lettgen auf der Insel für Furore gesorgt hatte, indem sie direkt fünf Männer küsste, wurde es für Tatum heikel: Laura zeigte besonderes Interesse an Tatums Couple-Partner, Reality-TV-Star Filip Pavlovic (31), und nahm ihn kurzerhand für ein Date in die Private Suite mit. Zurück blieb eine nervöse Tatum, die mit ihrer Sorge nicht hinterm Berg hielt.

Im Interview mit Promiflash erklärte Tatum ihre Bedenken: "Man sieht in der Folge ja, dass ich direkt frage, ob die beiden jetzt Sex haben, das war natürlich überspitzt, aber mein Kopfkino ist sofort losgegangen." Die Unsicherheit war groß, da sie und Filip erst seit kurzer Zeit ein Paar in der Sendung waren. "Ich konnte es nicht ausschließen, weil wir gerade erst frisch vercoupelt waren", fügte sie hinzu. Besonders die Warterei und die Ungewissheit, was zwischen Laura und Filip in der Private Suite geschah, setzten ihr zu. Sie gestand, dass sie nur hoffen konnte, dass es bei harmlosen Flirts blieb.

Tatum, bekannt für ihre offene und emotionale Art, hatte schon zuvor betont, dass Vertrauen in einer Dating-Show wie "Love Island VIP" nicht selbstverständlich sei. Die Frage, wie viel Gewicht eine Bindung dort haben kann, ist immer präsent, vor allem, wenn neue Kontrahentinnen wie Laura auftauchen, die den prominenten Kandidatinnen und Kandidaten gehörig den Kopf verdrehen. Filip selbst ist durch seine humorvolle und charmante Art kein Unbekannter in der Reality-TV-Welt und zieht seit Jahren die Aufmerksamkeit auf sich. Ob die Situation letztlich Einfluss auf die Beziehung zwischen Tatum und Filip nehmen wird, bleibt abzuwarten, aber die emotionalen Turbulenzen geben der Show zweifellos die erhoffte Würze.

RTL ZWEI "Love Island VIP"-Kandidaten Filip Pavlovic und Laura Lettgen 2025

IMAGO / Future Image Tatum Koch, September 2025

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025