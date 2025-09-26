Sacha Baron Cohen (53) soll junges OnlyFans-Model (27) daten

Sacha Baron Cohen (53) hat nach Berichten von The Sun offenbar eine neue Bekanntschaft gemacht. Der Schauspieler wurde kürzlich mit dem OnlyFans-Model Hannah Palmer gesichtet, die mit ihren 27 Jahren ganze 26 Jahre jünger ist als er. Die beiden sollen sich bei der Geburtstagsfeier des Regisseurs Taika Waititi in Ibiza kennengelernt haben. Vor einigen Tagen wurden Sacha und Hannah in einem Restaurant erwischt, wo sie angeblich zwei Stunden miteinander verbrachten, tief ins Gespräch vertieft. Fotografen hielten auf mehreren Schnappschüssen fest, wie beide das Lokal getrennt verließen, anschließend jedoch gemeinsam in denselben Wagen, einen Cadillac Escalade, stiegen.

Hannah hat auf Social-Media-Plattformen eine erhebliche Fangemeinde und beeindruckte während ihres Treffens mit Sacha in einem Minikleid mit Leopardenprint und kniehohen Stiefeln. Das Newsportal berichtet, dass die beiden während der Party bei Waititi einen Draht zueinander gefunden haben sollen. Das exklusive Event, zu dem Stars wie Kate Moss (51) und Matt Damon (54) geladen waren, bot offenbar viele Gelegenheiten zum Austausch. Ein Insider beschrieb das Dinner, gefolgt von Tanz in einer privaten Clubatmosphäre, als eine Begegnung, bei der die Chemie zwischen den beiden besonders spürbar gewesen sein soll.

Für Sacha markiert dieses Treffen eine mögliche neue Richtung in seinem Leben, nachdem er und seine Ex-Frau Isla Fisher (49) im Juni ihre Scheidung bekanntgegeben hatten. Die beiden Schauspieler waren 14 Jahre lang verheiratet und haben drei Kinder miteinander. In öffentlichen Statements betonten sie, als Freunde und Co-Eltern verbunden zu bleiben. Isla und Sacha hatten sich 2001 bei einer Party in Sydney kennengelernt und schienen lange ein Traumpaar Hollywoods zu sein. Nun gehen beide ihre getrennten Wege und scheinen neue Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sacha Baron Cohen, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / hannah_cpalmer Hannah Palmer, OnlyFans-Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fisher im April 2021