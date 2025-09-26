Sehr viel Stress: Anne Wünsches Ex Karim zieht endlich aus

Anne Wünsche (34) und Karim El Kammouchi (36) gehen endgültig getrennte Wege – auch räumlich. Beim Opening der Venus in Berlin verrät die Influencerin im Gespräch mit Promiflash, dass ihr Ex kommende Woche aus der gemeinsamen Wohnung auszieht. Das Ex-Paar hatte trotz des Liebes-Aus weiterhin zusammengewohnt, was in den letzten Wochen zu erheblichem Konfliktpotenzial führte. "Jetzt schläft er auch, glaube ich, wieder in einem Hotel. Freitag übernachtet er noch mal bei mir, aber auf dem Sofa, nicht in meinem Bett. Da gibt's wirklich das Tabu. Und nächste Woche zieht er dann komplett aus", erzählt Anne.

Während des Promiflash-Interviews gibt die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit offen zu, dass die angespannte Situation nicht nur an ihrem ehemaligen Partner lag: "Es war bei mir einfach so weit, dass ich es nicht mehr ertragen konnte, wenn er im Türrahmen stand. Ich habe mich nur noch provoziert gefühlt." Karim musste sich daher übergangsweise eine andere Bleibe suchen. "Er musste bei einem Freund schlafen, weil es auch für die Kinder nicht gut ist, wenn man sich die ganze Zeit nur anzickt", erklärt Anne. Ein endgültiger räumlicher Schlussstrich sei nun die beste Lösung.

Die schwierige Zeit nach der Trennung belastete Anne sichtbar. Bereits in den vergangenen Wochen hatte sie darüber gesprochen, wie hart das Zusammenleben mit Karim für sie war. "Seit 20 Tagen bin ich jetzt Single. Und ich fühle mich einfach nur scheiße", erklärte die 34-Jährige auf Instagram. Es falle ihr schwer, ihren Ex dauerhaft um sich zu haben. "Das ist das, was einen einfach kaputt macht, [...]. Da sind ja noch Gefühle, aber es funktioniert einfach nicht. Wir sind so krass unterschiedlich, dass ich daran kaputtgehe", gab sie preis.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Familie, August 2024

Instagram / anne_wuensche Karim El Kammouchi und Anne Wünsche im Urlaub