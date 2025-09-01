Anne Wünsche leidet unter dem Zusammenleben mit Ex Karim

Anne Wünsche (34) hat sich vor wenigen Wochen von ihrem langjährigen Partner Karim El Kammouchi (36) getrennt, doch die beiden wohnen weiterhin in einer gemeinsamen Wohnung. Auf Instagram offenbart die Influencerin, wie sehr ihr das tägliche Zusammenleben zusetzt. "Seit 20 Tagen bin ich jetzt Single. Und ich fühle mich einfach nur scheiße", gesteht sie offen. Dabei sei es vor allem das ständige Wiedersehen mit Karim, das ihr schwerfalle: "Das ist das, was einen einfach kaputt macht, weil man immer wieder diesen Menschen sieht, mit dem man jetzt nicht mehr zusammen ist. Also, da sind ja noch Gefühle, aber es funktioniert einfach nicht. Wir sind so krass unterschiedlich, dass ich daran kaputtgehe."

Anne gibt zu, dass sie seit der Trennung mit einer emotionalen Achterbahnfahrt kämpft. Die Content Creatorin erzählt, dass das Verarbeiten der Situation besonders schwierig sei, da sie in der Beziehung vieles vermisst habe, was sie sich gewünscht hatte, und diesen Schmerz seit der Trennung täglich erneut spürt. Der Umstand, dass Karim das Liebes-Aus scheinbar leichter wegsteckt, macht die Situation für Anne nicht einfacher. Dennoch betont sie: "Eines steht fest. Ich möchte ihn definitiv nicht schlechtmachen."

Bereits zuvor hatte Anne ausgeplaudert, dass sie und Karim derzeit noch zusammen wohnen, sich allerdings so gut es geht aus dem Weg gehen. "Wir sehen uns kaum, schlafen in getrennten Räumen. Aber ja, die Situation macht mich manchmal fertig", gab die Influencerin damals in ihrer Instagram-Story offen zu. Sie verriet außerdem, dass in den vergangenen Tagen einige Tränen geflossen seien und die angespannte Stimmung im gemeinsamen Zuhause sehr an ihren Kräften zehre.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

Instagram / annewuensche2.0 Anne Wünsche, 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi