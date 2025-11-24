Temptation-Verführerinnen lachen über Aleks' Macho-Gehabe

Beim zweiten Lagerfeuer der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. gerät Aleksandar Petrovic (34) erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Während er neue Bilder seiner Verlobten Vanessa Nwattu (25) zu sehen bekommt, macht er keinen Hehl daraus, dass ihm ihr Verhalten nicht gefällt. "Vielleicht macht [Vanessa] sich Druck, dass sie mit mir konkurrieren muss und auf meinem Level sein muss. Das erwarte ich gar nicht", mutmaßt Aleks vor versammelter Runde. Doch seine Erklärung, was er unter seinem Level verstehe – nämlich "zu beschützen und zu versorgen, als Mann – vor allem als maskuliner Mann" – stößt sichtlich auf Skepsis.

Die anwesenden Verführerinnen können sich ein Kichern nicht verkneifen und wenden sich kopfschüttelnd ab. Eine von ihnen äußert sich zudem in einem Einzelinterview und spart nicht mit Kritik: "Er ist eine laufende Red Flag, er geht gar nicht." Sie appelliert an den ehemaligen Sommerhaus-Bewohner, sein eigenes Verhalten zu hinterfragen und darüber nachzudenken, ob er in der Vergangenheit möglicherweise auch falsche Worte oder Handlungen gewählt habe. Bereits in den vorherigen Folgen war die Stimmung der Frauen gegenüber Aleks zunehmend angespannt – spätestens seit einem Vorfall, bei dem er auf einer Bootsfahrt Sekt ins Gesicht mehrerer Verführerinnen spuckte.

Erst kürzlich meldete sich der 34-Jährige erstmals ausführlich auf Instagram zu Wort und gestand die Fehler ein, die er in der sechsten Folge von "Temptation Island V.I.P." begangen hatte. In dem Video bezeichnete der Influencer sein Verhalten als "bodenlos" und "respektlos" und entschuldigte sich bei Vanessa sowie bei den beteiligten Verführerinnen. "Ich habe mir bewusst die Zeit genommen zu reflektieren, die richtigen Worte zu finden", betonte er. Besonders die Szenen auf dem Boot und Gespräche über intime Details seien für ihn heute "peinlich" und "unreif". Weiter erklärte er: "Es tut mir von Herzen leid" und versprach, für seine Aktionen die Verantwortung zu übernehmen.

RTL Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P." 2025

RTL Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P." 2025

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6