Ed Sheeran erfuhr von Taylors Verlobung auf Social Media

Ed Sheeran (34), der seit mehr als einem Jahrzehnt mit Taylor Swift (35) befreundet ist, war gleichermaßen überrascht wie die Öffentlichkeit, als er von ihrer Verlobung mit dem Football-Star Travis Kelce (35) erfuhr. Der Musiker verriet kürzlich während seines SiriusXM Small Stage Series-Konzerts in New York, dass er die große Neuigkeit über Instagram entdeckte. Auf die Frage von Moderator Andy Cohen, ob er keine Vorwarnung oder zumindest eine Direktnachricht erhalten habe, antwortete Ed nur trocken: "Nein." Auch auf die Frage, ob er bereits Taylor Swifts neues Album "The Life of a Showgirl" gehört oder eine Einladung zur Hochzeit erhalten habe, gab es dasselbe knappe "Nein".

Die Verlobung des Power-Paares, das seit Sommer 2023 zusammen ist, fand im August statt und wurde mit einem romantischen Gartenantrag gefeiert. Taylor und Travis teilten die freudigen Nachrichten mit Fotos und einem kleinen Witz auf ihren Instagram-Kanälen: "Eure Englischlehrerin und Sportlehrer heiraten." Berichten zufolge sollen die Hochzeitsglocken schon im nächsten Sommer in Rhode Island läuten. Es wird behauptet, dass die Zeremonie privat und eher unkonventionell gehalten sein soll, da Taylor es angeblich eilig hat, den nächsten Schritt in ihrer Familienplanung zu gehen. Wer zur Feier eingeladen ist, bleibt bislang ein Geheimnis.

Ed und Taylor verbindet eine lange und enge Freundschaft, die 2012 begann, als sie gemeinsam an dem Song "Everything Has Changed" arbeiteten. Im darauffolgenden Jahr begleitete Ed die Sängerin auf ihrer "Red"-Tour, was zu vielen gemeinsamen Erinnerungen führte. "Wir haben fast jeden Tag sechs Monate lang miteinander verbracht", erinnerte sich Ed in einem Interview laut Page Six. Obwohl ihre Treffen heute seltener geworden sind, betont Ed, dass er und Taylor sich bei jeder Gelegenheit stundenlang austauschen. Dass er von der Verlobung seiner Freundin über Instagram erfuhr, mag zwar unerwartet gewesen sein, scheint ihrer langjährigen Verbindung jedoch keinen Abbruch zu tun.

Getty Images Ed Sheeran und Taylor Swift im November 2013

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Jamie McCarthy / Staff / Getty Images Taylor Swift und Ed Sheeran beim Jingle Ball 2012