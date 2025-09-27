Eigene 1:1-Sexpuppe: Wissen Anne Wünsches Kinder Bescheid?

Anne Wünsche (34) hat vor Kurzem für Aufsehen gesorgt: Die Influencerin kündigte an, im Dezember eine Sexpuppe auf den Markt zu bringen, die eine 1:1-Kopie ihres Körpers darstellt. Der spannende Marketing-Move wirft jedoch auch Fragen auf – vor allem, was ihre drei Kinder davon halten. Bei einem Gespräch mit Promiflash auf der Erotikmesse Venus erklärt Anne, wie sie das Thema mit ihrer Familie angegangen ist. "Ich habe nicht Sexpuppe gesagt. Ich habe gesagt, es gibt dann eine Puppe. Und die Männer kaufen halt diese Puppe. Und ich glaube, für Miley war schon klar, was damit passiert", verrät das Erotikmodel.

Sie räumt allerdings ein, dass es nicht einfach ist, mit so einem Thema innerhalb der Familie umzugehen. "Natürlich ist es immer ein bisschen schwierig, wenn die Mama sowas macht", erklärt der Social-Media-Star offen. Dennoch sei es Anne wichtig, ihrem Nachwuchs mit auf den Weg zu geben, eigenständig und selbstbewusst zu sein. "Mach, was du für richtig hältst. Es gibt da keine Grenzen. Es sei denn, du nimmst Drogen, bist gewalttätig oder rassistisch. Aber ansonsten lebe dein Leben, weil du lebst nur ein einziges Mal und lass dich von niemandem aufhalten", betont die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit gegenüber Promiflash.

Mit ihrem neuesten Projekt sorgt Anne für Gesprächsstoff – kein unbekanntes Terrain für die Dreifachmama, die bereits öfter mit mutigen Entscheidungen von sich reden machte. "Ich habe lange hin- und herüberlegt, wochenlang immer wieder darüber nachgedacht. Und jetzt habe ich beschlossen: Ich mache das!", verkündete sie in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt. Einen ersten Eindruck von ihrer Sexpuppe dürfen sich Fans auf der Venus-Messe machen. Es dauert allerdings noch ein wenig, bis sie sie in den Händen halten dürfen: Die Puppe ist erst ab dem 1. Dezember erhältlich. "Also pünktlich als besonderes Weihnachtsgeschenk", freute sich die 34-Jährige.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre Kids

Instagram / anne_wünsche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Model