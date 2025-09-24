Rückzug aus dem Rampenlicht? Miley Cyrus spricht Klartext

Miley Cyrus (32) hat in einem kürzlich geführten Interview mit CR Fashion Book offen darüber gesprochen, dass sie eines Tages das Rampenlicht hinter sich lassen könnte. Die Sängerin, die bereits seit ihrer Kindheit im Showgeschäft steht, erklärte, dass sie sich in den vergangenen Jahren zunehmend Gedanken über ihre Karriere und ihre Lebensentscheidungen gemacht habe. "Es war nicht vor meinen späten 20ern und frühen 30ern, als ich anfing, zu hinterfragen: 'Will ich das wirklich noch?'", erzählte Miley. Bislang sei die Antwort darauf "Ja", aber sie habe keine Angst vor dem Tag, an dem das möglicherweise nicht mehr der Fall sein könnte.

Die "Wrecking Ball"-Interpretin reflektierte über ihre lange Laufbahn, die im Alter von nur elf Jahren begann. Damals stieg sie durch ihre Hauptrolle in der Serie Hannah Montana in den Star-Olymp auf. "Ich hatte kürzlich einen Moment, in dem ich im Bett lag und dachte: 'Wow, ich bin mit elf auf einen Zug gesprungen und seitdem nie wieder ausgestiegen.'", erklärte sie. Sie habe nie ihre tief verwurzelte Verpflichtung, die sie damals eingegangen sei, hinterfragt oder neu bewertet. Trotzdem sei sie heute bereit, zu akzeptieren, dass sich ihre Prioritäten irgendwann ändern könnten. Da ihr Wunsch nach Stabilität und Struktur immer größer wird, hat Miley sich dazu entschieden, mit ihrem neuen Album nicht auf Tour zu gehen.

Die Musikerin bleibt jedoch vorerst ihrer künstlerischen Laufbahn treu und betonte, dass ihr Herz weiterhin für die Bühne und ihre kreative Arbeit schlägt. "Es könnte eine Zeit kommen, in der das alles mich nicht mehr interessiert, und das ist okay", erklärte Miley weiter. Besonders bemerkenswert ist ihre reflektierte Haltung zur eigenen Karriere, die zeigt, wie sehr sich die Sängerin im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat. Trotz ihres Ruhms und der jahrelangen Präsenz im Rampenlicht scheint Miley mittlerweile ihren inneren Frieden gefunden zu haben und gibt sich offen für einen möglichen neuen Lebensweg.

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Getty Images Miley Cyrus, Oktober 2014

Getty Images Miley Cyrus, Juli 2025