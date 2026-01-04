Das gehört zu König Charles' Nachmittagssnack auf den Tisch

König Charles III. (77) hat ein Faible für eine eher schlichte, aber raffinierte Snack-Idee, die er gerne zu seinem Nachmittagstee serviert. Wie Prinz Harry (41) in seinen Memoiren "Spare" beschreibt, gehört ein besonderer Snack zu den Vorlieben seines Vaters. "Wir kamen zu einem runden Tisch, der mit einem weißen Tischtuch gedeckt war. Daneben stand ein Servierwagen mit Tee: Honigkuchen, Flapjacks, Sandwiches, warme Crumpets, Cracker mit cremigem Aufstrich, gehacktes Basilikum – Papas Lieblingsspeise", schreibt Harry von dem Tag, an dem er seinem Vater seine heutige Frau Herzogin Meghan (44) vorstellte.

Ernährungsberaterin Charlotte Faure Green nennt die Kombination im Hello! Magazine einen "unterschätzten" Klassiker für die kleine Pause am Nachmittag. "Afternoon Tea verlangt nach kleinen Happen, die eine kurze Pause ermöglichen, ohne in ein Leistungstief zu führen", sagt sie. Ein knuspriger Cracker mit etwas Ricotta oder einem weichen Kräuterkäse sorge für Genuss ohne Schwere. Die Mischung aus Kohlenhydraten, etwas Fett und Eiweiß liefere eine stabilere Energie als ein nackter Cracker. "Basilikum enthält Rosmarinsäure", erklärt Green, "eine Verbindung mit sanft beruhigenden Eigenschaften, die GABA im Gehirn unterstützt, unseren Neurotransmitter, der uns ruhig und ausgeglichen fühlen lässt." Praktisch ist die royale Vorliebe auch: Cracker gibt es in Großbritannien für umgerechnet rund einen Euro, Frischkäse kostet etwa drei Euro.

Charles ist bekannt für seine Leidenschaft für biologischen Anbau und Nachhaltigkeit. Das beeinflusst natürlich auch seine Auswahl an Lebensmitteln. Dass er gezupftes Basilikum, möglicherweise aus eigener Zucht, besonders schätzt, passt zu seinem Lebensstil und seinem Streben nach Qualität. Diese kleine Delikatesse spiegelt sowohl seine Bodenständigkeit als auch seine Liebe zum Detail wider. Die Erinnerung an den königlichen Nachmittagstee bleibt nicht zuletzt durch diese charmante, persönliche Note in besonderer Erinnerung.

Anzeige Anzeige

Royal Family / Millie Pilkington König Charles III., Portrait zum 77. Geburtstag

Anzeige Anzeige

Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, im Gespräch mit Prince Charles; daneben Prince William und Prince Harry beim Commonwealth Day-Gottesdienst, 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III spricht bei Fortnum & Mason mit Dame Martina Milburn und Dame Louise Casey zum Coronation Food Project, 2025