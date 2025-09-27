Reese Witherspoon feiert Tennessees 13. Geburtstag

Reese Witherspoon (49) hat am 26. September auf Instagram den 13. Geburtstag ihres Sohnes Tennessee gefeiert. Die Schauspielerin teilte mehrere Fotos, darunter ein Bild, das den frischgebackenen Teenager mit platinblonden Haaren beim Essen mit seiner berühmten Mama zeigt. Weitere Aufnahmen zeigen Mutter und Sohn auf einem Boot und in Italien. In ihrer Bildunterschrift schreibt Reese: "Wie ist es möglich, dass mein jüngster Junge 13 ist?! Er überrascht mich immer wieder mit seiner Lebensfreude, seinem brillanten Sinn für Humor und seiner endlosen Neugier. Ich liebe dich so sehr, Tenn!"

Reese, die Tennessee mit ihrem Ex-Mann Jim Toth (55) hat, sprach kürzlich im Podcast "The Interview" darüber, wie anstrengend es sein kann, mehr als 25 Jahre lang Mutter zu sein. Mit einem Augenzwinkern berichtete sie, dass ihre älteren Kinder Ava und Deacon sie oft erschöpft hätten. Mit ihrem Jüngsten gehe sie nun entspannter um – auch mal mit einem "Iss den Keks, geh spät ins Bett, mach's einfach". Humorvoll fügte sie hinzu: "Wenn ich die Geduld verliere, sage ich zu Tennessee: ‚Ruf deinen Bruder und deine Schwester an, die haben mich geschafft!‘"

Neben den rührenden Einblicken in ihr Familienleben bleibt eine kleine Eigenheit Tennessees ein Rätsel: Der Teenager nennt Reese "Morty". Warum, das hat er bisher nicht verraten. Reese teilte diese Anekdote zuvor auf Social Media und gab zu, dass sie selbst keine Ahnung hat, wie er auf den Spitznamen gekommen ist. Neben ihrem beruflichen Erfolg als Schauspielerin und Produzentin scheint Reese ein inniges Verhältnis zu ihren Kindern zu pflegen, die sie – ob mit Stilfragen oder ungewöhnlichen Kosenamen – immer wieder überraschen.

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon mit ihrem Sohn Tennessee

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon mit Sohn Tennessee

Getty Images Reese Witherspoon, Januar 2025