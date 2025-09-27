So hart trifft Julia Römmelt die Kritik der Öffentlichkeit

Reality-Star Julia Römmelt (31) sieht sich aktuell mit harscher Kritik konfrontiert. Vor Kurzem warf ihr Reality-Kollegin Christina Grass (37) öffentlich vor, sie habe etwas mit ihrem Ex Marco Cerullo (36) gehabt. Gerüchte und Anfeindungen über Julias Privatleben machen seitdem die Runde. Angeblich soll sie Affären mit vergebenen Männern gehabt haben, was Julia jedoch vehement bestreitet. "Ich bin Single", stellte sie nun gegenüber Promiflash klar und ergänzte: "Ich hatte noch nie etwas mit einem vergebenen Mann." Besonders verletzend seien haltlose Beleidigungen wie "Julia rammelt", ein Spitzname, der sie bereits seit ihrer Schulzeit begleitet. "Wenn es zu viel wird, dann weine ich, weil ich bin tatsächlich sehr emotional."

Im Umgang mit den belastenden Nachrichten zeigt sich Julia verletzlich. "Ich wirke nach außen immer sehr, sehr stark. Aber natürlich, Beleidigungen und irgendwelche Drohungen oder Sachen, die halt nicht stimmen – das ist das, was mich am meisten trifft", gesteht sie im Promiflash-Interview. Ihre größte Stütze ist dabei ihre Mutter, die sie in emotional schwierigen Momenten immer anrufen kann. Bei ihr findet Julia Rat und Trost. Eine klare Linie zieht sie nun gegenüber flüchtigen Bekanntschaften: "Deswegen distanziere ich mich auch ganz klar von den meisten Reality-Leuten und nenne meine Freunde diejenigen, die ich seit Jahren habe, und nicht Menschen, die ich seit zwei Monaten kenne."

Trotz der turbulenten Gerüchte bleibt Julia ihren Prinzipien treu und stellt sich den öffentlichen Spekulationen selbstbewusst entgegen. Sie kritisiert zudem andere Reality-Stars, die selbst Sex im TV haben und sie dafür verurteilen, etwas mit einem Single-Mann gehabt zu haben. "Menschen, mit denen ich vielleicht was hatte oder auch nicht, waren immer Single", betont sie. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass sie sich nicht von den Angriffen einschüchtern lässt. Trotz aller Kritik bleibt sie bei ihrer klaren Linie: "Ich kann machen, was ich möchte."

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Influencerin

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt im Februar 2025

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Playmate