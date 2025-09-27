So luxuriös war das Probeessen von Selena Gomez und Benny

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) haben am Freitagabend ein glamouröses Probeessen veranstaltet, um ihre prominenten Gäste, Freunde und Familie an ihrem Hochzeitswochenende willkommen zu heißen. Die Feier fand in einem prachtvollen Anwesen in Hope Ranch im kalifornischen Goleta Valley statt, wie Page Six berichtet. Schauspieler Steve Martin (80) und Martin Short (75), Selenas Co-Stars aus der Serie Only Murders in the Building, wurden in eleganten Anzügen gesichtet, während sie das 1.863 Hektar große Anwesen betraten. Letzterer wurde zudem im Gespräch mit Paul Rudd (56) fotografiert, der ebenfalls Teil des Starensembles war. Obwohl Taylor Swift (35), die enge Freundin der Sängerin, bei dem Dinner nicht vor den Paparazzi auftauchte, wurde sie zuvor bereits am Flughafen von Santa Barbara abgelichtet.

Die Hochzeit, die laut The Sun heute in Santa Barbara in einer privaten Zeremonie stattfindet, ist von großer Geheimhaltung geprägt. Die Gäste wurden im El Encanto Hotel untergebracht, wo die Zimmer mit einer beeindruckenden Rate von knapp 3.000 Euro pro Nacht gebucht wurden. "Alle Gäste werden abgeholt und zum Veranstaltungsort gebracht, ohne dass sie das Ziel vorher erfahren", so ein Insider gegenüber dem Magazin. Selena und Benny haben sich für diese intime Feier und den geheimnisvollen Ablauf entschieden, um den besonderen Moment in privater Atmosphäre zu genießen.

Selenas langjährige Freundin Taylor wurde laut Page Six allerdings nicht wie die anderen Gäste im El Encanto Hotel untergebracht. Die Sängerin reiste am Freitag unter strengen Sicherheitsvorkehrungen an und bezog ein geheim gehaltenes Privathaus in der Nähe der Veranstaltungs-Location. Während Paparazzi sie am Flughafen nur kurz erhaschen konnten, sorgte ihr Team mit großen Regenschirmen dafür, dass die 35-Jährige weitgehend unsichtbar blieb. Ein Begleiter wurde dabei gesichtet, wie er eine große weiße Schachtel transportierte – vermutlich ein Geschenk für das Brautpaar.

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im März 2025

Getty Images Martin Short, Selena Gomez und Steve Martin, Mai 2025

IMAGO / UPI Photo Taylor Swift, Februar 2025