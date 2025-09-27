Süße Leidenschaft: Prinz Louis ist besessen von Kastanien

Prinz Louis (7) sorgt nun mal wieder für Schmunzler im britischen Königshaus, wie Daily Mail berichtet. Der jüngste Spross von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) ist bekannt für seine fröhliche und humorvolle Art. Bisher begeisterte sich der Siebenjährige fürs Schlagzeugspielen, ein Hobby, das Papa William liebevoll als "sehr laut" bezeichnet. Doch wie Kate kürzlich bei einem Besuch mit Melania Trump (55) bei einer Gruppe von Pfadfindern verriet, hat Louis eine neue, unerwartete Leidenschaft entdeckt. Während die Pfadfinder stolz ihre gebastelten Werke zeigten, sprach die Prinzessin plötzlich über Louis' große Begeisterung fürs Kastaniensammeln.

Kate teilte laut Gala mit, dass Louis so besessen sei, dass das ganze Haus voll davon sei: "Wir finden immer wieder Kastanien in Schränken, in seinem Bett – überall sind Kastanien!" Besonders gerne bunkert der junge Royal seine Schätze in seinen Spielzeuglastwagen. Dabei habe der kleine Prinz offenbar das Sammel-Gen von seiner Mutter geerbt: Auch sie habe als Kind große Freude am Kastaniensammeln gehabt, wie sie zugab. Die liebevolle Anekdote kam bei den anwesenden Pfadfindern gut an, die sich eifrig über ihre eigenen Sammlungen austauschten.

Die Teilnahme von Kate und Melania an dem Pfadfinder-Treffen war offenbar ein voller Erfolg. Für Kate war es nicht das erste Mal, dass sie von den Hobbys ihrer Kinder schwärmte, doch es zeigt erneut, wie sehr sie trotz aller royalen Verpflichtungen die kleinen, fröhlichen Momente des Familienlebens genießt. Louis wiederum scheint nicht nur einen Sinn für Humor, sondern auch für Kreativität geerbt zu haben. Sei es an den Trommeln oder bei der Suche nach den glänzenden Schätzen des Herbstes. Die royale Familie dürfte jedenfalls noch oft über die überall verstreuten Kastanien schmunzeln.

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Sohn von Prinz William und Kate

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate mit ihrem Sohn Louis, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Louis und Prinz George bei Trooping the Colour 2025