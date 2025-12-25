Dürfen die Royal-Kids Geschenke der Öffentlichkeit behalten?

Die Kinder der Royals bekommen an Feiertagen, wie jetzt zu Weihnachten, jede Menge Geschenke von Fans. Beim traditionellen Weihnachtsspaziergang der britischen Königsfamilie bekommen die Kids die Geschenke sogar persönlich von den Schaulustigen überreicht. Aber dürfen sie die Sachen am Ende auch behalten? People zufolge ist es den Mitgliedern der Familie zwar erlaubt, die Geschenke in der Öffentlichkeit anzunehmen, behalten dürfen sie aber nur bestimmte Dinge. Blumen oder Lebensmittel wie beispielsweise Schokolade sind in Maßen erlaubt, ebenso wie Bücher, sofern der Inhalt nicht kontrovers ist. Grundsätzlich gilt eine Richtlinie von unter 170 Euro.

Die royalen Eltern können Geschenke, die beim Spaziergang direkt überreicht werden, zurückgeben, wenn sie der Meinung sind, dass sie anderweitig besser genutzt werden können, zum Beispiel als Spende. Natürlich bekommen die Royals auch mal bei Staatsbesuchen offizielle Geschenke überreicht. Laut Hello! gehen diese automatisch in die Royal Collection über und können von der Familie ausgestellt werden. Dennoch hat sich der Weihnachtsspaziergang vergangenes Jahr vor allem für Kinder wie Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) sicher gelohnt. Louis wurde sogar so sehr beschenkt, dass Papa William (43) beim Tragen helfen musste. Ein ganz besonderes Geschenk bekam der Mini-Royal vom gleichaltrigen Rupert Bradley. Der Junge gab Louis einen silbernen Eierbecher mit dem Krönungs-Emblem seines Großvaters König Charles (77).

Das Weihnachtsfest ist bei den Royals immer eine traditionsbehaftete Angelegenheit. Der Spaziergang ist nur eines von vielen Ritualen. Jedes Jahr feiert König Charles mit seinen Lieben im Familiensitz in Sandringham. Dort geht es am ersten Weihnachtsfeiertag zur morgendlichen Weihnachtsmesse in der St. Mary Magdalene Church und danach zum Spaziergang, der stets von zahlreichen Fans begleitet wird. Das Fest selbst verbringt die Familie abseits der Öffentlichkeit. Auch bei der privaten Feier gibt es Traditionen – eine davon will William aber abschaffen, sobald er König ist. Beim sogenannten Trestertisch-Spiel verteilt der König preisgünstige Scherzgeschenke absteigend nach Rang. Die lustigen und einfachen Gaben will der 43-Jährige laut Daily Mail zwar beibehalten, die Hierarchie soll aber verschwinden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Louis in Sandringham am 25. Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz William und Prinz George, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz George