Süß: Prinzessin Kate spielt Klavier mit Tochter Charlotte

Ein stiller Gänsehaut-Moment zum Start von "Royal Carols: Together at Christmas" auf ITV: Prinzessin Kate (43) und Tochter Prinzessin Charlotte (10) haben in Windsor gemeinsam zum Klavier gegriffen und Erland Coopers Stück "Holm Sound" gespielt – gefilmt am 5. Dezember, begleitet von einem Kamerateam und dem Komponisten selbst. Kate, die den Titel auswählte und Erland persönlich einlud, zeigte an diesem besonderen Abend, mit wem und wofür sie auf die Bühne ging: mit ihrer Tochter an ihrer Seite, für ein leises, inniges Zeichen der Verbundenheit. In einer emotionalen Weihnachtsbotschaft blickte die Prinzessin auf ihr Jahr mit Krebsdiagnose und anschließender Remission zurück, dankte der Öffentlichkeit für Wärme und Freundlichkeit und betonte, wie wichtig jetzt Zuhören, Mitgefühl und kleine Gesten sind.

Komponist Erland schwärmte im Gespräch mit Mirror über den Auftritt: "Es war einfach schön. Stellt euch vor, man spielt vor einem Filmteam – und vor der Person, die das Stück geschrieben hat." Charlotte habe "wunderschön" gespielt, besonders in den leichten Passagen, so Erland, der das Werk 2020 schrieb – inspiriert von den Orkney-Inseln und seiner Liebe zur Natur. Als bewegende Fügung entpuppte sich, dass die Komposition ursprünglich seiner Mutter Charlotte gewidmet war. Er berichtete außerdem von einem kreativen Austausch mit Kate, der in die Einladung nach Windsor mündete: "Die Prinzessin fragte: 'Wäre es in Ordnung, wenn wir dieses Stück, das wir so gern gemeinsam spielen, aufführen?'", sagte er. Für ihn sei die Aufnahme am Steinway im Schloss "einer meiner liebsten Momente zur Wintersonnenwende" gewesen.

Dass Kate Musik als Sprache der Nähe nutzt, ist kein Zufall. Die Royal greift seit ihrer Kindheit zum Klavier und überraschte in den vergangenen Jahren immer wieder mit leisen Auftritten, von einem TV-Duett bis zu einem kurzen Solo im Crimson Drawing Room. Zu Hause gibt sie diese Liebe an Charlotte weiter; nach einem Gespräch mit Starpianist Lang Lang (43) hieß es schon 2021, die Tochter übe fleißig. Abseits der Bühne setzt die Familie auf elegante Rituale und ruhige Momente – wie zuletzt bei großen Galaveranstaltungen, bei denen Kate mit souveräner Präsenz und feinem Stil auffiel, während William an ihrer Seite blieb. In ihrem weihnachtlichen Statement klang all das nach: die Nähe zur Natur, die ihr Kraft spendet, das dankbare Echo auf viel Zuspruch – und die Erinnerung, dass Weihnachten daran erinnert, wie eng Menschen miteinander verbunden sind, gerade dann, wenn kleine Gesten lauter sprechen als jedes große Wort.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Juni 2025

Imago Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder beim Gottesdienst in der Westminster Abbey im Dezember 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei der Royal Variety Performance, 2025