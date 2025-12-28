Nach Hochzeitsausladung: Adam Peatys Bruder stiftet Unruhe

Familien-Wirbel um Adam Peaty (31): Während der Olympiasieger und Holly Ramsay sich in Bath Abbey das Jawort gaben, sorgte nun ausgerechnet Adams entfremdeter Bruder für neue Spannungen. James Peaty teilte ein altes Foto, das ihn an der Seite ihrer Mutter Caroline vor der Hochzeits-Location zeigt. Dazu legte er einen Remix von "Speak Softly, Love" aus "Der Pate" – was als Seitenhieb auf die Machtverhältnisse zwischen den Familien verstanden werden kann. Auf Instagram verschwand der Beitrag jedoch schon 15 Minuten später wieder.

In der Familie Peaty war zuletzt immer wieder von Spannungen die Rede. Demnach wurde der Großteil der Familie von der pompösen Hochzeit mit Holly ausgeschlossen. Lediglich Adams Vater Mark durfte als einziger aus der Familie teilnehmen. Allerdings musste er laut Daily Mail hinter den "Plus-Ones" Platz nehmen. Die Hochzeit fand vor 200 Gästen statt, wobei Hollys Eltern prominent eingebunden waren: Gordon Ramsay (59) führte seine Tochter zum Altar, und Tana Ramsay (50) hielt eine Lesung.

Der bekannte Schwimmer äußerte sich bereits vor der Hochzeit in einem Statement auf Instagram zu den Gerüchten. Adam stellte klar, dass ihn die Situation nicht kaltlässt: "Holly und ich werden das durchstehen – wir bitten nicht um Mitleid. Wir möchten nur, dass die Menschen sich bewusst sind, dass jede Geschichte immer zwei Seiten hat." Eine Quelle aus der Familie berichtete der Daily Mail daraufhin, dass Adam sich durch seinen neuen Lebensstil verändert habe: "Das ist so verletzend und belastend für unsere Familie." Ob es bald zu einer Versöhnung kommen wird, bleibt nun wohl abzuwarten.

Getty Images Olympiasieger Adam Peaty, 2024

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty im September 2024

Instagram / hollyramsayy Adam Peaty und Holly Ramsay, November 2025