Melania Trump punktet nach Outfit-Kritik im Kate-Partnerlook

Prinzessin Kate (43) und First Lady Melania Trump (55) bewiesen beim Staatsbesuch in Windsor ihr modisches Gespür – und setzten beide auf perfekte Herbst-Looks. Nach dem glanzvollen Staatsdinner besuchten die beiden Frauen in Frogmore Gardens das Scouts-Squirrels-Programm und stahlen den Kindern dort fast die Show. Kate erschien in einer dunkelgrünen Jacke, die sie mit einem eleganten braunen Rock von Ralph Lauren kombinierte. Melania wiederum griff zu einem camel­farbenen Ensemble: ein taillierter Blazer mit Gürtel und dazu schmal geschnittene Hosen. Ihr Outfit wirkte modern, klar und passte perfekt zur spätsommerlichen Kulisse in Windsor. Gemeinsam strahlten sie in harmonierenden Naturtönen, die aktuell zu den absoluten Trendfarben zählen.

Besonders für Melania war dieser Auftritt ein kleiner Fashion-Sieg: Bei früheren Momenten des Staatsbesuchs war sie für ihre Outfits in der Presse teils kritisiert worden – zu streng, zu unpassend für die royalen Anlässe, lauteten die Kommentare. Mit ihrem herbstlichen Look im Garten setzte sie nun ein stilsicheres Zeichen und erhielt dafür deutlich mehr positive Resonanz. Die beiden nahmen sich Zeit, mit den jüngsten Mitgliedern der Pfadfinder zu basteln und Abzeichen zu verteilen.

Am Abend zuvor hatte Kate beim Staatsdinner im Windsor Castle für Aufsehen gesorgt. In einer maßgeschneiderten Seidenrobe von Phillipa Lepley, kombiniert mit einer goldbestickten Abendjacke, strahlte sie königliche Eleganz aus. Abgerundet wurde ihr Look von Queen Marys legendärer "Lover’s Knot"-Tiara und Schmuckstücken aus dem Besitz von Queen Elizabeth II. (†96). Der glamouröse Auftritt stand in spannendem Kontrast zu ihrem zurückhaltenden Natur-Look am darauffolgenden Tag, mit dem sie bei den Scouts in Windsor erneut alle Blicke auf sich zog.

Getty Images Prinzessin Kate und Melania Trump im September 2025

