Diese Freundschaftstattoos haben Ariana Grande und Cynthia

Ariana Grande (32) und Cynthia Erivo (38) verkörpern die Hauptrollen in Wicked – und sind seither gute Freundinnen. Wie gut, wird auch auf dem Körper der Schauspielerinnen deutlich: Sie verewigten die gemeinsame Erfahrung auf ihrer Haut. Bereits während der frühen Probentage ließen sich die beiden Künstlerinnen passende Tattoos mit der Aufschrift "For Good" auf die Innenseiten ihrer Handflächen stechen – der Titel des zweiten "Wicked"-Teils. Ariana teilte kürzlich erneut ein Bild der Tätowierungen auf Instagram und erinnerte an die enge Verbundenheit, die während der Dreharbeiten entstand. Regisseur Jon M. Chu (46) kommentierte amüsiert: "Ich habe ihnen geraten, mit Tätowierungen zum Film vielleicht zu warten, bis sie ihn gesehen haben – aber sie haben mich ignoriert und sich schon am dritten Tag der Proben tätowieren lassen."

Wie die Musikerinnen verrieten, ließen sie sich außerdem die Initialen "e" und "g" mit jeweils einem Herz sowie "wge" stechen. Damals verewigten sie sich diese nach dem Dreh der ikonischen "Popular"-Szene. Später folgten schließlich die "For Good"-Tattoos und Mohnblumen. Ari und Cynthia erklärten: "Hallo, fun fact. Diese und die Mohnblumen ließen wir uns an dem Abend stechen, nachdem wir 'For Good' abgedreht hatten." Ariana erklärte im Nachhinein, dass es zu diesem Zeitpunkt nicht um das Endprodukt ging, sondern um die intensiven Gefühle, die sie während der Dreharbeiten des Films teilten.

Für Ariana und Cynthia markiert der November eine aufregende Zeit, denn die weltweite Presse-Tour zu "Wicked: For Good" startet offiziell am 4. November in São Paulo, Brasilien. Danach geht es weiter nach Paris, London, Singapur und schließlich New York. Am 19. November läuft der zweite Teil des Musicals auch in den deutschen Kinos an. Der Titel "For Good", den sich Ari und Cynthia auf der Haut verewigten, spielt mit einer doppelten Bedeutung von "für das Gute" und "für immer". Außerdem bezieht er sich auf einen bekannten Song aus dem Musical.

Instagram / arianagrande Ariana Grande und Cynthia Erivo, "Wicked"-Darstellerinnen

Instagram / arianagrande Ariana Grande und Cynthia Erivos Hände

Instagram / arianagrande Ariana Grande und Cynthia Erivos Hände

Getty Images Cynthia Erivo, Jon M. Chu und Ariana Grande in New York City