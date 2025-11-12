Fan bringt Cynthia Erivo verschollenen "Wicked"-Hut zurück

Cynthia Erivo (38) hat durch einen ungewöhnlichen Zufall den lange Zeit verschollenen Designerhut zurückerhalten, den sie im November 2024 bei der Premiere von Wicked in London getragen hatte. In einem kurzen Moment der Unachtsamkeit war das besondere Accessoire damals am Veranstaltungsort liegen geblieben. Nun, ein Jahr später, brachte eine TikTok-Nutzerin namens Clara das Fundstück wieder zu seiner rechtmäßigen Besitzerin. In einem millionenfach angesehenen Video zeigt die 38-Jährige ihre Freude und Überraschung über das Wiedersehen mit dem Hut, der sie fortan erneut auf ihrer "Wicked"-Reise begleiten wird.

Clara, die den Hut nach der letztjährigen Filmpremiere aufgesammelt hatte, erklärte die kuriose Geschichte dahinter: Nachdem sie ihn gefunden hatte, erkannte sie erst durch eine Freundin, dass er zu Cynthia gehört. Lange suchte sie nach einer Möglichkeit, den Hut zurückzugeben, und nutzte zuletzt TikTok, um die Schauspielerin zu erreichen. Für die Rückgabe wählte sie sogar eine grün-pinkfarbene Geschenkverpackung, passend zum "Wicked"-Thema. Cynthia zeigte sich so begeistert, dass sie den Hut sogleich in einem weiteren TikTok-Video präsentierte, in dem sie ihn zum Song "Dancing Through Life" trug.

Cynthia, die in der Musicalproduktion "Wicked" die ikonische Rolle der Elphaba verkörpert, ist längst nicht nur für ihre stimmliche Power bekannt, sondern auch für ihren unverwechselbaren Stil. Auffällige Hüte, kunstvoll gestaltete Nägel und ihr markanter, rasierter Kopf sind zu ihrem Markenzeichen geworden. In einem Gespräch mit Harper's Bazaar erklärte sie, dass ihr Look weit mehr sei als Mode – er sei ein direkter Ausdruck ihrer Persönlichkeit, ein Statement von Individualität und Selbstbewusstsein.

Imago Cynthia Erivo bei der UK-Premiere von "Wicked" in London, November 2024

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 2024

Getty Images Cynthia Erivo beim Coachella 2025