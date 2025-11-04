Ariana Grande verpasst "Wicked"-Premiere wegen Flugchaos

Ariana Grande (32) ist am Boden zerstört. Am 4. November wollte die Schauspielerin eigentlich mit ihren Fans die Premiere von Wicked: For Good in São Paulo feiern. Wie sie am Dienstagmorgen in ihrer Instagram-Story bekanntgab, muss dieser Termin jedoch ausfallen. "Brasilien, ich kann nicht glauben, dass das passiert, und ich bin zutiefst erschüttert, diese Nachricht zu senden", begann sie ihre Erklärung und ergänzte: "Vor ein paar Stunden mussten mein Team und ich unseren Flug verlassen, da das Flugzeug aufgrund eines Sicherheitsproblems gewartet werden musste und erst morgen um 11 Uhr starten wird, was bedeutet, dass ich es nicht rechtzeitig zur Premiere schaffen werde."

In ihrer Nachricht entschuldigte sich die Musicaldarstellerin bei ihren brasilianischen Fans. "Mein Team und ich haben alles versucht – von anderen Flügen über private Optionen bis hin zu Genehmigungen, aber nichts war machbar", schrieb sie. Die Fans vor Ort müssen also auf den Popstar verzichten. Andere Filmstars, wie Cynthia Erivo (38) und Michelle Yeoh (63), werden jedoch weiterhin in São Paulo erwartet. Im weiteren Verlauf der Woche stehen Premieren in Paris, London, Singapur und New York auf dem Zeitplan.

Die Rolle in "Wicked" war für Ariana ein lang gehegter Traum. Bereits als Teenager betonte sie, dass sie eines Tages in dem berühmten Musical mitwirken wollte. Nach der Veröffentlichung des Films folgte dann die nächste Ehrung: Die 32-Jährige wurde für einen Oscar als "Beste Nebendarstellerin" nominiert. Auf Social Media bedankte sie sich danach mit den Worten: "Ich hebe meinen Kopf zwischen dem Weinen hoch, um mich bei der Akademie für diese unfassbare Ehrung zu bedanken. Ich kann nicht aufhören zu weinen, was niemanden überrascht."

Getty Images Ariana Grande auf der Bühne bei den MTV Video Music Awards 2025

Getty Images Michelle Yeoh, Cynthia Erivo und Ariana Grande in New York

Getty Images Ariana Grande, Sängerin und Schauspielerin