"Schrotthaufen": Darum kauft Bill Kaulitz unbewohnbares Haus

Bill Kaulitz (36) hat tief in die Tasche greifen müssen und mehrere Millionen für sein Nachbarhaus ausgegeben, das er selbst als "unbewohnbar" beschreibt. Wie der Sänger im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erzählt, handelt es sich bei dem Objekt um ein wahres Sanierungsprojekt – oder wie sein Zwillingsbruder Tom (36) es ausdrückt, einen "Schrotthaufen". Der Sänger gab zu, dass das Haus in einem katastrophalen Zustand sei: "Ratten, Schimmel, kaputtes Dach – es ist wirklich ein ekelhaftes Haus." Dennoch überzeugte ihn die Lage des Grundstücks und die Aussicht dazu, den Deal abzuschließen.

Die Kaufverhandlungen seien jedoch alles andere als einfach gewesen, wie Bill verriet. Er habe die Vorbesitzer regelrecht bedrängt, bis sie endlich zugestimmt hätten, das Haus zu verkaufen. Tom hingegen zeigt sich wenig begeistert und fordert offen einen Abriss des Gebäudes. Er bezeichnete die Investition als absurd und mutmaßte scherzhaft, dass ein derart marodes Haus in einem Vorort von Berlin für gerade einmal 50 Euro den Besitzer wechseln würde. Trotz der kritischen Stimmen sieht sein Zwilling auch positive Seiten: Das Grundstück mag klein sein, bietet jedoch eine ansprechende Aussicht – und für die Investition spielt der Standort für den Musiker offensichtlich eine entscheidende Rolle.

Privat sorgt Bill immer wieder für Gesprächsstoff, sei es durch seine offenherzigen Podcast-Erzählungen oder persönliche Schicksalsschläge. Erst kürzlich sprach er in seinem Podcast über einen umfangreichen medizinischen Eingriff, den er hinter sich bringen musste. Details dazu blieb der Tokio Hotel-Star jedoch bewusst vage, einzig der scherzhaft vorgebrachte Hinweis, dass kein Facelift durchgeführt wurde, ließ die Fans schmunzeln. Auch seine Ausgabenfreude ist bekannt: Der Sänger hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er sich gern den ein oder anderen besonderen Luxus gönnt – selbst wenn es sich dabei um ein renovierungsbedürftiges Nachbarhaus handelt.

IMAGO / ABACAPRESS Bill Kaulitz, Sänger

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz, Mitglieder der Band Tokio Hotel

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im August 2025