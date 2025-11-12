Darya Strelnikova ist aktuell "alles andere als glücklich"

Darya Strelnikova (32) hat ihre Community mit offenen Worten überrascht. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram bekam das Model ein Kompliment für ihren Glow und dafür, wie glücklich sie aussehe. Doch statt abzuwinken, wurde sie ernst und schilderte, wie es ihr wirklich geht. "Das ist wirklich ein wunderschönes Kompliment – und trotzdem fühlt es sich für mich gerade irgendwie falsch an, es anzunehmen", schrieb sie. Sie erklärte, dass sie sich derzeit in einer Phase ihres Lebens befinde, in der sie "alles andere als glücklich" sei.

In weiteren Zeilen machte Darya deutlich, warum sie online zuletzt etwas leiser geworden ist. Sie ziehe sich bewusst zurück, nicht nur, weil Familie zu Besuch sei, sondern auch, weil es ihr mental "nicht besonders gut" gehe. "Was ich daran so faszinierend (und gleichzeitig erschreckend) finde: Wie leicht Social Media ein völlig falsches Bild vermitteln kann", betonte sie. Sie sehe sich selbst "eigentlich nicht als 'Fake'", erklärte sie, dennoch zeige ihr die Situation, "wie wenig man manchmal wirklich hinter die Fassade schauen kann".

Darya, die mit ihrem Verlobten Fabio Knez in Dubai lebt, erinnerte ihre Follower daran, dass sie ihr Privatleben so wenig wie möglich teile. Für sie gehören "bestimmte Dinge einfach nicht in die Öffentlichkeit". Social Media sei für sie ein Ort der Positivität und Inspiration, betonte sie, "aber auch ein Ort, an dem Ehrlichkeit ihren Platz haben darf". Die Influencerin teilt, was sich richtig anfühlt – und machte jetzt deutlich, dass es wichtig ist, eine schwierige Phase klar zu benennen und einen Schritt zurückzutreten.

Instagram / darya Darya Strelnikova, Model

Instagram / darya Darya Strelnikova, Influencerin

Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Juli 2025