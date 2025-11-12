"Menschlich ausgenutzt": Sarah Joelle schließt mit Ersin ab

Sarah Joelle Jahnel (36) teilte in einer emotionalen Instagram-Story bedeutende Neuigkeiten mit ihren Fans: Die Reality-TV-Bekanntheit gab bekannt, dass sie ein Baby erwartet. Gleichzeitig nutzte sie die Gelegenheit, ein abschließendes Statement zu ihrer vergangenen Beziehung mit Ersin abzugeben. Die Sommerhaus-Kandidatin betonte, sich ab sofort "auf meine Gesundheit, meine Kinder und ein zukünftiges, stabiles Umfeld" konzentrieren zu wollen – weit weg von Menschen, die sie "finanziell und menschlich ausgenutzt haben." "Rückblickend war es ein Fehler, erneut im 'Sommerhaus' in die Öffentlichkeit zu gehen und meiner kaputten und toxischen Ex-Beziehung eine Plattform zu geben", schrieb sie.

In ihrem Statement enthüllte Sarah außerdem einen schicksalhaften Moment aus den vergangenen Jahren: "Es gab in der Vergangenheit schon eine Stillgeburt, die ganz privat gehalten wurde, und rückblickend bin ich dankbar, dass kein Kind in eine derart belastende und toxische Beziehung hineingeboren wurde", offenbarte sie. Die Sängerin scheint nun aber endgültig mit diesem Kapitel ihres Lebens abzuschließen – und richtet versöhnliche Worte an Ersin: "Ich wünsche meinem Ex-Partner alles Gute. Ich denke, wir sind beide froh, aus unserer alten, toxischen Beziehungsdynamik nach jahrelangem Hin und Her endlich ausbrechen zu können."

Trotz der eigentlich freudigen Nachricht über ihr zweites Baby verband Sarah ihre Ankündigung mit einem ernsten Hinweis: Sie betonte, sich gezwungen gefühlt zu haben, ihre Schwangerschaft öffentlich machen zu müssen. "Da in den letzten Wochen zahlreiche Gerüchte und falsche Behauptungen über meine private Situation aufgekommen sind, spreche ich nun selbst. Ich bin schwanger, und da ich derzeit gemeinsam mit meinem Ex-Partner in einer TV-Produktion zu sehen bin, verstehe ich, dass dies bei einigen Menschen für Verwirrung sorgen kann", schrieb sie.

IMAGO / Panama Pictures Sarah Joelle Jahnel, Sängerin

RTL / Stefan Gregorowius Ersin und Sarah Joelle Jahnel im Sommerhaus 2025

