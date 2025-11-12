Lutz Schweigel sprachlos: Fake-News verbreiten seinen Tod

Lutz Schweigel (53), bekannt aus der beliebten Serie Berlin - Tag & Nacht, hat sich jetzt auf Instagram zu einer schockierenden Falschmeldung geäußert: Im Netz kursierten zuletzt Fake-News, wonach der Schauspieler vermisst und nach einer Suchaktion tot aufgefunden worden sei. Vor allem auf Facebook verbreiteten sich die Gerüchte wohl rasant und sorgten für jede Menge Aufsehen. Lutz reagierte jetzt umgehend und stellte die Situation mit Screenshots der Falschmeldungen klar: "Ich bin NICHT tot!" Er dankte seinen Fans für ihre Anteilnahme und stellte unmissverständlich klar: "Das ist absoluter Unsinn!"

In seinem Statement zeigte sich Lutz sichtlich betroffen über die erfundenen Berichte. "Ich finde es wirklich traurig und erschreckend, dass in einer Zeit, in der ohnehin schon so viele schlimme Dinge passieren, solche Falschmeldungen verbreitet werden – nur um Aufmerksamkeit zu bekommen", erklärte er. Der Schauspieler appellierte eindringlich an seine Follower, solchen Posts keinen Glauben zu schenken und sie nicht weiterzuverbreiten. "Das ist nicht nur geschmacklos, sondern auch respektlos gegenüber echten Schicksalen", so Lutz weiter.

Abseits des ungewollten Wirbels ist Lutz seit Jahren fester Bestandteil von "Berlin – Tag & Nacht" und pflegt einen engen Draht zu seinen Fans. Auf Instagram teilt er regelmäßig Einblicke in sein Leben und steht in engem Austausch mit seinen Followern. Unter seinem aktuellen Beitrag meldeten sich zahlreiche Menschen mit aufmunternden Worten und zeigten sich erleichtert, direkt von ihm zu hören. Lutz schrieb abschließend: "Danke an alle, die sich Sorgen gemacht oder nachgefragt haben – alles gut bei mir! Ich lebe, mir geht’s gut und ich wünsche euch allen nur das Beste."

Instagram / lutz_schweigel_ Lutz Schweigel auf seinem Motorrad 2025

RTL II Lutz Schweigel, Schauspieler

