"Gegen mich geschossen": Nikola Grey teilt erstes Statement

Nach tagelanger Funkstille hat sich Nikola Grey (29) erstmals wieder zu Wort gemeldet. Der Realitystar, der zuletzt für Verwirrung sorgte, als er abrupt in Dubai verschwand, wendet sich nun in einer Instagram-Story an seine Follower. Dort erklärt er vielsagend: "Wie ich gesehen habe, wurde ordentlich gegen mich geschossen, während ich weg war. [...] Manche Leute sollten echt kleinere Brötchen backen." Er macht zudem klar, dass er sich derzeit in Deutschland aufhält und kündigt an, seine Sicht der Dinge bald offenbaren zu wollen. "Ich habe meine Seite noch nicht erzählt und erst dann werdet ihr sehen, was hier wirklich Sache ist", so der Influencer.

Anfang November hatte Nikola mit kryptischen Worten verkündet, sich getrennt zu haben – von wem oder was ließ er damals offen. Daraufhin tauchte er im Netz unter und auch seine Ehefrau Kim Virginia Grey (30) behauptete, nichts über seinen Aufenthaltsort zu wissen. Kim echauffierte sich darüber, dass er sie mit ihren drei neuen Hundewelpen sitzen lässt und deutete einen Streit an. Eine Woche später überlegte sie dann, die Polizei einzuschalten. Am vergangenen Sonntag gab Nikola ein Lebenszeichen von sich: Er postete eine Instagram-Story, die einen Baum auf einer Wiese zeigte, unterlegt mit Justin Timberlakes (44) Hit "Cry Me a River". Was genau er damit aussagen wollte, bleibt bislang unklar.

Das Verschwinden von Nikola ist der neueste Skandal des Reality-TV-Pärchens, das dafür bekannt ist, die dramatischen Wendungen ihres Lebens im Detail im Netz zu teilen. Viele Fans und Kollegen aus der Reality-Branche zweifelten daher bereits die Echtheit der Situation an. Jürgen Milski (61) meldete sich vor wenigen Tagen zu dem Thema zu Wort und verriet, er habe Nikola am Flughafen in Marrakesch gesehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / juergen.milski Jürgen Milski, November 2025

Anzeige