Nach Liebes-Aus mit Ersin: Sarah Joelle Jahnel ist schwanger

Sarah Joelle Jahnel (36) hat gerade erst ihre Trennung von Partner Ersin bekanntgegeben – und kurz darauf angedeutet, neu verliebt zu sein. Jetzt überrascht die Sommerhaus der Stars-Bekanntheit ihre Fans erneut: Sie wird zum zweiten Mal Mama! Auf Instagram schreibt sie in einem ausführlichen Statement: "Da in den letzten Wochen zahlreiche Gerüchte und falsche Behauptungen über meine private Situation aufgekommen sind, spreche ich nun selbst. Ich bin schwanger, und da ich derzeit gemeinsam mit meinem Ex-Partner in einer TV-Produktion zu sehen bin, verstehe ich, dass dies bei einigen Menschen für Verwirrung sorgen kann."

Die 36-Jährige kritisiert außerdem, dass ihr das Recht genommen wurde, selbst zu entscheiden, wann sie ihre Schwangerschaft öffentlich machen möchte – da "gewisse Personen" dies bereits im Rahmen einer TV-Show thematisiert hätten. "Ich fühle mich gezwungen, meine Geschichte, gerade wenn sie so privat ist, selbst zu erzählen und Spekulationen vorzubeugen", betont Sarah. Anschließend spricht sie über ihr Liebes-Aus mit Ersin: "Nach den Dreharbeiten zum 'Sommerhaus' habe ich meine alte Beziehung beendet – eine viel zu lange andauernde, extrem toxische Beziehung."

Nach der Trennung zog sich Sarah ins Ausland zurück, um sich zu erholen und wieder zu sich selbst zu finden. "Dort habe ich jemanden kennengelernt und in ihm den Halt gefunden, der mir jahrelang gefehlt hat", verrät sie. Die ehemalige Dschungelcamperin zeigt sich enttäuscht darüber, dass intime Themen und Spekulationen immer wieder öffentlich diskutiert werden. "Ich habe es die letzten fünf Jahre geschafft, meine Familie und meine Tochter aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, und so wird es auch bei meinem zweiten Kind sein. Ich kann Menschen nicht verstehen, die Kinder für Gossip und Schlagzeilen missbrauchen", schließt sie ab.

Imago Sarah Joelle Jahnel, 2023

RTL Ersin und Sarah Joelle Jahnel, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel und Lia Faé Agnes