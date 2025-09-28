Andy Cohen feiert krassen Gewichtsverlust dank Abnehmmitteln

Andy Cohen (57), bekannt als Moderator und Produzent, überraschte kürzlich mit einer deutlichen körperlichen Veränderung. Im Mai, bei einer Wiedervereinigungsshow der zweiten Staffel von "The Valley", die im Juli ausgestrahlt wurde, fiel ihm auf, dass er sich nicht mehr wohlfühlte. "Ich konnte meine Anzüge nicht mehr schließen, es war so schlimm", erklärte er in der "Today"-Show. Dieser Moment war für Andy der Auslöser, um sein Leben grundlegend umzukrempeln. "Ich musste etwas ändern", fügte der Moderator hinzu.

In seiner Radiosendung "Radio Andy" sprach der Emmy-Preisträger erstmals über die Details seines Abnehmerfolgs. Eine Kombination aus GLP-1-Medikamenten zur Appetitreduzierung und einem strukturierten Trainings- sowie Ernährungsplan führte Andy zu seinem Ziel. "Ich war wirklich unglücklich mit meinem Gewicht", gestand er offen. Nach dem Vorschlag seines Arztes entschied er sich, es mit der Therapie zu versuchen. Das Resultat: 25 Pfund (ca. 11 Kilogramm) weniger auf der Waage und eine Verbesserung seiner allgemeinen Gesundheit. Besonders beeindruckend findet er, wie sich seine disziplinierte Herangehensweise auf seine Lebensqualität auswirkt.

Bereits in der Vergangenheit sprach der Star über Gewichtsverlust. 2019 erwähnte er, wie er 12 Pfund (5,44 Kilogramm) verlor, indem er auf Alkohol verzichtete. Doch die jüngste Transformation hat für ihn eine neue Bedeutung, da sie ihn nicht nur körperlich, sondern auch mental gestärkt hat. Trotz seiner beruflichen Verpflichtungen als Moderator, Autor und Produzent zeigt Andy damit, wie wichtig es ist, Zeit für sich selbst und die eigene Gesundheit einzuplanen. Heute ist er glücklicher mit seinem Körper und schöpft neue Energie für seinen Alltag.

Getty Images Andy Cohen, Juli 2025

Getty Images Andy Cohen im Juni 2024

Getty Images Andy Cohen, Moderator