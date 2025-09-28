Dana Feist schwärmt von ihrer Beziehung mit Wilson Coenen

Dana Feist und Wilson Coenen schweben weiterhin auf Wolke sieben. Seit über einem Jahr sind die beiden ein Paar und genießen ihr gemeinsames Leben in vollen Zügen. Nun hat die Reality-TV-Bekanntheit in einer Fragerunde auf Instagram mit ihren Followern offen über ihre Beziehung gesprochen – und deutliche Worte gefunden. "Ich würde sagen, unsere Beziehung ist für mich ein Mix aus Vertrauen, Teamwork und vielen kleinen Momenten, in denen wir einfach wir selbst sein können", erklärte Dana. Besonders wichtig sei ihr dabei, dass sie in ihrer Partnerschaft Halt finde und sich zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich angekommen fühle.

Dana betonte, dass keine Beziehung perfekt ist, doch genau darin liege die Schönheit. "Natürlich läuft in einer Beziehung nicht immer alles zu 100 Prozent, aber genau darum geht es ja, den anderen immer besser zu verstehen und gemeinsam zu wachsen", teilte sie weiter mit. Die Liebe zwischen Dana und Wilson scheint also von einem tiefen Verständnis und gegenseitiger Unterstützung geprägt zu sein. Diese Ehrlichkeit und Offenheit machen die Verbindung der beiden zu etwas Besonderem, wie auch ihre Fans in den sozialen Medien immer wieder mit unterstützenden Kommentaren widerspiegeln.

Vor rund einem Monat feierten Dana und Wilson ihr erstes Beziehungsjubiläum. Zu diesem besonderen Anlass zeigte auch der Tätowierer offen seine Gefühle und widmete seiner Partnerin rührende Worte im Netz. "In diesem Jahr habe ich gelernt, was es wirklich heißt, anzukommen. Bei dir habe ich ein Zuhause gefunden", schwärmte Wilson auf Instagram. Der Realitystar fügte voller Dankbarkeit hinzu: "Danke, dass du mich liebst, mich auffängst und mit mir lachst, egal, wie das Leben gerade spielt. Mit dir fühlt sich alles leichter, echter und schöner an." Für die zwei Reality-TV-Bekanntheiten ist offenbar klar: Das war erst der Anfang – sie blicken voller Vorfreude auf alle weiteren Kapitel, die sie gemeinsam schreiben wollen.

Instagram / missfeist Dana Feist und Wilson Coenen, 2025

Instagram / DLNeIOKNqBh Dana Feist und Wilson Coenen, Realitystars

Instagram / DLNeIOKNqBh Wilson Coenen und Dana Feist in Thailand