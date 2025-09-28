Erotikmodel & Mama: So geht Anne Wünsche mit der Kritik um

Anne Wünsche (34), bekannt als Social-Media-Star und Erotikmodel, lässt sich von Kritik nicht unterkriegen. Auf der Venus-Messe in Berlin sprach die dreifache Mutter offen über die negativen Kommentare, denen sie oft ausgesetzt ist. "Ich mache einfach weiter. Ich liebe das, was ich mache. Ich stehe dazu", erklärte Anne selbstbewusst gegenüber Promiflash. Obwohl sie zugab, in der Vergangenheit zurückhaltender gewesen zu sein, um einem Shitstorm zu entgehen, zeigt sie sich mittlerweile entschlossener denn je.

Ihr Job sorgt bei vielen für Unverständnis, besonders da sie Mutter ist. Doch Anne sieht dies anders: "Ich glaube, man sollte die Kiddies eher stark machen, damit sie auch selbstbewusst durchs Leben gehen können und sich nicht klein gemacht fühlen von der Masse, die irgendwas blöd findet." Mit dieser Einstellung will sie Vorbild für ihre Kinder sein und betont, dass sie ihre Rolle als Frau trotz Muttersein nicht aufgeben möchte. "Ja, ich bin Mutter, aber ich bin auch noch Frau. Und noch sehe ich halbwegs gut aus, so nach drei Kindern", fügte sie mit einem Augenzwinkern hinzu.

Vor wenigen Tagen stand Anne wieder einmal in der Kritik. Sie verkündete, ihre eigene Sexpuppe auf den Markt zu bringen und polarisierte mit dieser Business-Idee gewaltig. Doch was sagt ihre Familie dazu? In einer Pressemitteilung gab die Influencerin offen zu, dass sie zu ihren Eltern keinen Kontakt habe. Unterstützung bekommt sie dafür jedoch aus einem anderen Teil ihrer Familie. "Mein Bruder dagegen findet es nicht schlimm und unterstützt meine Entscheidung voll und ganz", gab Anne preis.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Juni 2025

ActionPress Anne Wünsche, Erotikmodel

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Model