So reagierte Anne Wünsches Familie auf ihre neue Sexpuppe

Anne Wünsche (34) sorgt mit ihrer neuesten Business-Idee für Aufsehen: Sie bringt ihre eigene Sexpuppe auf den Markt. Im Netz finden sich die verschiedensten Reaktionen auf die Aktion. Doch wie sieht es in der Familie des Erotik-Models aus? In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, erklärt die TV-Bekanntheit: "Zu meinen Eltern habe ich keinen Kontakt. Mein Bruder dagegen findet es nicht schlimm und unterstützt meine Entscheidung voll und ganz." Anne selbst sieht die Entscheidung als einen klugen Schachzug und aufregenden Tabubruch.

Die Vorstellung, dass ihre Puppe bald in den privaten Schlafzimmern ihrer Fans zu finden ist, findet Anne witzig. Gleichzeitig fühlt sich die 34-Jährige davon geschmeichelt. "Ich werde mir selbst auch eine bestellen", berichtet die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin begeistert und ergänzt: "Wer mich kennt, weiß: Ich liebe Provokation. Aber hier musste ich wirklich länger überlegen. Jetzt sage ich: Mich darf man nicht nur ansehen, sondern auch fühlen!"

In Annes Privatleben gab es zuletzt ebenfalls Neuigkeiten. Im August wurde bekannt, dass die gebürtige Cottbusserin von ihrem langjährigen Partner Karim El Kammouchi (36) getrennt ist. "Leider ist die Trennung wahr und nicht er hat sich wegen meines Erotik-Contents von mir getrennt, sondern ich habe diese Beziehung aus privaten Gründen beendet", bestätigte sie auf Instagram. Das Liebes-Aus ereignete sich während eines gemeinsamen Urlaubs in Barcelona, was den Herzschmerz der Netzbekanntheit nur noch vergrößerte.

