Wale Doronina kämpft beim Fame Fighting gegen Hati Suarez

Am 9. November steigen zum wiederholten Mal zahlreiche Stars und Sternchen bei Fame Fighting in den Boxring, um einstige Differenzen ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Jetzt verkündet Bild die dritte Paarung, die in wenigen Wochen gegeneinander antreten wird. So werden sich die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin Walentina Doronina (24) und die Germany Shore-Bekanntheit Hati Suarez bei dem Boxspektakel ihren alten Streitigkeiten stellen. Beide werden in der Gewichtsklasse Featherweight eingestuft.

Bereits jetzt scheinen die Gemüter der beiden heiß zu laufen, denn die Realitystars sind wohl nicht besonders gut aufeinander zu sprechen. "Ich kann Hati nicht ernst nehmen. Ich glaube, dass sie irgendwie erfolgreich werden will, und das ist sie nicht", äußert Walentina im Interview mit dem Boulevardmagazin und fügt hinzu: "Hati denkt, sie kommt jetzt groß raus mit der Nummer, weil sie natürlich mit der Bekanntesten in den Ring steigt. Aber sie bleibt trotzdem ein Nichts." Ob sich die Influencerin da nicht ein bisschen zu früh freut? Hati hat nämlich vor allem ein Ziel bei ihrem Duell gegen Walentina: Rache! "Für das ganze Leid, das Walentina jedem einzelnen Menschen da draußen angetan hat. Solche Leute müssen einmal richtig auf die Fresse bekommen", stellt die "All Star Shore"-Bekanntheit klar.

Mit den beiden Ladys steht nun schon das vierte Duell fest. In den vergangenen Tagen wurde bereits bekannt gegeben, dass außerdem Juliano Fernandez und Tobias Pietrek sowie Emmy Russ (25) und Evanthia Benetatou (32) gegeneinander kämpfen werden. Erst vor wenigen Stunden wurde auch Tommy Pedronis (29) Gegner verkündet: Der Freund von Paulina Ljubas (27) wird alles dafür tun, um seine Meinungsverschiedenheiten mit Jonathan Steinig (29) im Ring zu klären.

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / hmami_222 Hati Suarez, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige