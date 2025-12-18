Lily Collins gewährt exklusive Einblicke in "Emily in Paris"

Lily Collins (36) hat ihren Fans jetzt exklusive Einblicke hinter die Kulissen von Emily in Paris gegeben – pünktlich zum heutigen Start von Staffel fünf auf Netflix. Auf Instagram teilte die Schauspielerin eine Reihe frischer Setfotos und Clips aus Paris, posierte dabei mit Ashley Park (34) und Samuel Arnold (34), tanzte vor dem Eiffelturm in stylischen Looks und bedankte sich überschwänglich bei Team und Community. "Heute ist der Tag! Staffel fünf gehört jetzt offiziell euch – und genauso dieser Blick hinter die Kulissen", schrieb sie zu der Galerie. Zu sehen sind außerdem Minnie Driver (55) und Bryan Greenberg (47) an ihrer Seite, während Bruno Gouery grinsend vor einem Kunstwerk steht. Mit diesem Post macht die "Emily"-Darstellerin klar: Die neue Staffel ist da – und die Stimmung am Set war ausgelassen.

Die Fotos zeigen Lily mal im schwarz-weißen Jumpsuit, mal im Off-Shoulder-Top mit Gingham-Muster, mal im weißen Sommerkleid mit blauen Punkten – stets begleitet von quietschbunten Heels und einer prall gefüllten Garderobe. In einem kurzen Video rennt sie über das Set, während ein Teammitglied ihr Mini-Sandsäckchen zuwirft, um eine Szene zu simulieren. Zudem liefert der jüngste Trailer Hinweise auf neue Schauplätze und Emotionen: Emily startet ihr Leben in Rom, begegnet dort Marcello, während Gabriel auftaucht und den Blick nach vorn wagt. Die Produzenten schüren dabei die Spannung um eine mögliche Figurenveränderung, während Netflix die Handlung so beschreibt: Beruflich und privat wird es für Emily turbulenter, ein geplatzter Plan führt zu Herzschmerz und Rückschlägen, ein großes Geheimnis stellt Beziehungen auf die Probe.

Für Gesprächsstoff sorgt parallel der Abschied von Camille Razat (31), die seit 2020 als Camille zwischen Freundin und Rivalin in der Serie stand. "Nach einer unglaublichen Reise habe ich die Entscheidung getroffen, 'Emily in Paris' zu verlassen", schrieb die Französin auf Instagram und dankte Schöpfer Darren Star (64) sowie dem Team für Vertrauen und Erinnerungen. Lily kommentierte prompt: "Love you sister. Es war eine wilde Fahrt und ein absolutes Vergnügen. Du bist ein Rockstar. So stolz auf dich." Abseits der Serie arbeitet die 31-Jährige an neuen Projekten und hat eine eigene Produktionsfirma gestartet.

Getty Images Cast und Team von "Emily in Paris" 2025

Instagram / lilyjcollins Ashley Park, Lily Collins und Samuel Arnold bei den "Emily in Paris"-Dreharbeiten, Staffel 5

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Bryan Greenberg bei den "Emily in Paris"-Dreharbeiten, Staffel 5