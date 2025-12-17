Natalie Tippett erhält Morddrohungen wegen Lily-Allen-Album

Lily Allen (40) sorgt mit ihrem brandneuen Album "West End Girl" für Schlagzeilen, doch nicht nur wegen ihrer Musik: Die britische Sängerin thematisiert in den Liedern die Untreue ihres Ex-Mannes David Harbour (50) und wirft einer Frau namens "Madeline" eine dreijährige Affäre vor. Nun berichten britische Medien, dass es sich bei "Madeline" offenbar um die Maskenbildnerin Natalie Tippett handelt. Seit der Veröffentlichung im Oktober sieht diese sich einer Flut aus Hass- und Morddrohungen ausgesetzt, wie sie auf Instagram teilt: "Ich würde sehr gerne auf Nachrichten verzichten, die mir den Tod und andere obszöne Sachen wünschen."

Natalie, die ihre Sicht nun in einem dreiseitigen Statement darlegte, bestreitet vehement eine langjährige Affäre mit David. Ihrer Aussage nach handelte es sich nur um eine marginale Episode, die nie hätte solche Auswirkungen auf ihr Leben haben sollen. Die alleinerziehende Mutter schildert weiter, dass sie sogar zu Hause von Journalisten belästigt wurde. Dabei betont sie: "Ich wünsche Lily Allen allen Erfolg, Geld, Heilung sowie Glück." Die Sängerin gibt in Interviews offen zu, dass nicht jedes Detail der Songs auf ihrem Album wörtlich zu nehmen sei. Allerdings zielt besonders der Song "Madeline" mit provokanten Textzeilen wie "Du bist keine Fremde, Madeline" direkt auf die vermeintliche Affäre ab.

Nach ihrer Trennung von David Ende 2024 reflektiert Lily in ihrem neuen Album nicht nur persönliche Schmerzpunkte, sondern auch ihre eigenen Abhängigkeiten, wie sie gegenüber Independent zugab: "Es ist schwer für mich, keinen Menschen an meiner Seite zu haben." In weiteren Tracks wirft die Musikerin einen ungeschönten Blick auf ihre gescheiterte Ehe und Themen wie Vertrauen und Untreue. Gleichzeitig liefert sie damit Hörern und Kritikern ein Werk, das von vielen als brutal ehrlich und kompromisslos authentisch beschrieben wird. Fans begeistert die Kombination aus eingängigen Melodien und schonungslosem Storytelling – doch hinter den Kulissen haben die Songs das Leben von Natalie Tippett massiv verändert.

