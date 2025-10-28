Rihanna zeigt sich lässig mit ihren Söhnen in Los Angeles

Pink statt Rot: Rihanna (37) wurde am 26. Oktober in Los Angeles mit ihren Söhnen im Ball N Bounce Kids Playhouse gesichtet – und setzte dabei wieder ein fröhliches Farbzeichen. Die Sängerin kam abends lässig im schwarzen Longsleeve und einer schwarzen Jogginghose, dazu kombinierte sie knallpinke Puma-Sneaker, eine glänzende Banana-Bag in Pink und trug ihr Haar mit einem pinken Seidentuch zurückgebunden. Für einen Familienausflug ins Bällebad war der Look so praktisch wie fotogen, wie coole Bilder zeigen, die Just Jared vorliegen. Mit dabei waren RZA und Riot, die die Auszeit mit ihrer berühmten Mama sichtlich genossen.

Dass Rihanna Pink liebt, zeigt sie seit Jahren in allen Schattierungen – von Bonbon bis Neon, von Pyjamas bis zu Vintage-Schätzen. Selbst die Baby-News zu ihrer Tochter Rocki Irish im September stand ganz im Zeichen der Farbe. Ganz festgelegt ist sie aber nicht: Auf dem roten Teppich trug sie in Cannes bereits ein azurblaues Alaïa-Kleid, feierte eine Premiere in babyblauem Chanel und war auch im Alltag im Streifenrock in Azur unterwegs. Nach der Geburt ihrer dritten Tochter am 23. September hielt sich die Dreifach-Mama eine Weile aus der Öffentlichkeit heraus und zeigte sich erst vor wenigen Wochen wieder an der Seite von A$AP Rocky (37) bei dessen 37. Geburtstag in L.A.

Privat wirkt Rihanna mit Partner A$AP Rocky als eingeschworenes Team, das gemeinsame Momente mit RZA, Riot und Rocki vorzieht. Bei ihren Ausflügen setzt die Unternehmerin auf entspannte, verspielte Looks, die Bewegungsfreiheit bieten und trotzdem ihre Stilfreude zeigen – Accessoires inklusive. Neben der Familie beschäftigt sie sich weiter mit ihren Projekten abseits der Bühne, zu denen erfolgreiche Beauty- und Wäschelinien gehören. Ihre frühere Luxusmodemarke, die 2019 mit einem großen Modehaus startete und 2021 eingestellt wurde, brachte zwar erhebliche Verluste mit sich, änderte aber nichts an ihrem Gespür, Trends mit Persönlichkeit zu füllen.

Getty Images Rihanna mit ihren Söhnen Riot Rose und RZA Athelston, Juli 2025

Instagram / badgalriri Superstar Rihanna mit ihrem Neugeborenen, September 2025

Getty Images Rihanna und ASAP Rocky, Mai 2025