So prägte Hollywoodstar Robert Redford (†89) die Filmbranche

Der legendäre Schauspieler und Starregisseur Robert Redford (†89) ist am 16. September im Alter von 89 Jahren in Sundance, Utah, verstorben. Mit Klassikern wie "Der Clou" und "Jenseits von Afrika" prägte er Generationen von Kinofans und wurde selbst zur Ikone. Doch sein Einfluss reichte weit über die Leinwand hinaus: Mit dem Sundance Institute und dem gleichnamigen jährlich stattfindenden Filmfestival machte er den Independent-Film in den 1980er Jahren erstmals salonfähig. So sind sich Filmhistoriker bis heute einig, dass Robert mit seinem Engagement für unabhängige Filmemacher die Branche nachhaltig veränderte.

Der Ursprung des Sundance Film Festivals liegt im Jahr 1981, als Robert gemeinsam mit lokalen Partnern das damals noch als Utah/US Film Festival bekannte Event ins Leben rief. Die Idee: Eine Bühne zu schaffen, auf der unabhängige Filmprojekte präsentiert werden können – abseits des profitorientierten Einheitsbreis, der Hollywood bis dahin regierte. Die Sundance Labs, ein Mentorenprogramm, ermöglichten es namhaften Regisseuren wie Quentin Tarantino (62), Nia DaCosta und Taika Waititi (50), ihre frühen Werke zu entwickeln. Filme wie "Sex, Lügen und Video" oder später "Reservoir Dogs" fanden auf dem Festival ihr Publikum und läuteten eine Ära ein, in der Indie-Filme zunehmend starken Einfluss auf Hollywood nahmen.

Robert selbst betonte in Interviews oft, dass er seit jeher mit Herzblut am Sundance-Projekt arbeitete, das nicht nur Künstler unterstützt, sondern auch das Publikum für unabhängiges Kino sensibilisieren soll. Privat war der gebürtige Kalifornier bekannt für sein zurückhaltendes Wesen und seine Leidenschaft für soziale und künstlerische Projekte. Neben seiner Filmkarriere setzte er sich für Umwelt- und Naturschutz ein. Roberts Vermächtnis lebt nicht nur in seinen Filmen, sondern auch in den Erfolgen der Generationen von Filmschaffenden weiter, die er mit seinem Festival inspiriert hat.

Getty Images Filmstar Robert Redford im November 2016 in Washington

Getty Images Robert Redford, Schauspieler

Actionpress / United Archives GmbH Robert Redford im Film "Der Pferdeflüsterer"