Zerbrach Robert Redford am Krebstod seines Sohnes James?

Hollywood-Legende Robert Redford (†89) hinterlässt ein großes filmisches Erbe – doch seine letzten Jahre sollen von tiefer Traurigkeit geprägt gewesen sein. Wie ehemalige Nachbarn und Bekannte jetzt laut Daily Mail berichten, habe der Schauspieler den Tod seines Sohnes James (†58) nie überwunden. James Redford, selbst Filmemacher und Umweltaktivist, starb 2020 an den Folgen von Gallengangkrebs. Für Robert sei dieser Verlust ein tiefer Einschnitt gewesen. Ein ehemaliger Kellner schilderte, Redford sei zwar stets freundlich und zugänglich geblieben, doch man habe gespürt, dass ihn eine große Traurigkeit begleitet habe. Auch andere Anwohner erinnerten sich daran, dass der Star bei Spaziergängen oder Restaurantbesuchen nachdenklich und gezeichnet wirkte.

Offizielle Aussagen der Familie gibt es dazu nicht, doch für viele Beobachter in seinem Umfeld war deutlich, dass der Schmerz um seinen Sohn ein ständiger Begleiter blieb. "Ein Teil von ihm schien verloren", so die Einschätzung eines Nachbarn. Die Bewohner von Tiburon erinnerten sich an den Schauspieler nicht nur als Star, sondern auch als Naturliebhaber. Er wanderte oft auf lokalen Trails, erfreute sich an der Natur und kannte die Namen vieler Blumen und Pflanzen. Auch wenn sein Lächeln und seine Freundlichkeit im Alltag präsent waren, sei die Schwere seines Verlusts deutlich spürbar gewesen.

Schon viele Jahre zuvor hatte Robert einen ähnlichen Schmerz erleben müssen. Sein erster Sohn Scott starb 1959 im Alter von nur zwei Monaten am plötzlichen Kindstod. Gemeinsam mit Lola Van Wagenen musste der Schauspieler damals einen unvorstellbaren Verlust verarbeiten. Freunde berichteten, dass das Paar nach dem Tod ihres ersten Kindes vollkommen am Boden zerstört war. Die Familie nahm in einer privaten Zeremonie Abschied von Scott. Nach dem Tod seines zweiten Sohnes zog sich Robert zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Ein Sprecher erklärte damals stellvertretend: "Wenn man ein Kind verliert, ist die Trauer unermesslich." Robert habe diese schwere Zeit vor allem im engsten Kreis der Familie überstanden.

Anzeige Anzeige

Getty Images James und Robert Redford 2003 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images James und Robert Redford

Anzeige Anzeige