So emotional war Laufsteg-Debüt für Giovanni Zarrella

Giovanni Zarrella (47) hat auf der Mailänder Fashion Week sein Laufsteg-Debüt gefeiert, und die Begeisterung über diesen besonderen Moment ist ihm ins Gesicht geschrieben. Bei der Präsentation der Sommerkollektion 2026 von Hugo Boss schritt der Moderator und Sänger selbstbewusst über den Catwalk, beobachtet von prominenten Gästen wie David Beckham (50), Mats Hummels (36) und Boris Becker (57). Besonders emotional für Giovanni war die Unterstützung seiner Frau Jana Ina (48), die ihn aus der ersten Reihe anfeuerte. Auf Instagram teilte er später stolz einen Beitrag, in dem er seine Freude und seinen Stolz darüber ausdrückte, Teil der "BOSS-Family" geworden zu sein.

Seine Verbindung zu Hugo Boss reicht dabei weiter zurück, als man denkt: Vor rund 25 Jahren arbeitete er für das Modeunternehmen im Vertrieb und wurde damals sogar für das Casting zur Popband "Bro’Sis" freigestellt. Diese persönliche Geschichte macht sein Laufsteg-Debüt noch bedeutsamer, besonders da es in Italien, seiner zweiten Heimat, stattfand. "Jeden meiner Bühnenlooks wähle ich bewusst und mit großer Hingabe aus", erklärte Giovanni. Mode sei für ihn schon immer eine Leidenschaft gewesen, weshalb er es als Schicksal empfinde, gerade für diese Marke auf der Fashion Week auftreten zu können. Seinen Fans versprach Giovanni, dass dies nur der Anfang einer spannenden Reise in der Modewelt sei.

Privat ist Giovanni seit Langem glücklich mit Jana Ina verheiratet, die schon viele Karriereschritte ihres Mannes an seiner Seite miterlebt hat. Die Brasilianerin, die selbst als Moderatorin und Model bekannt ist, zeigte sich nach der Show besonders gerührt im Interview mit Bild: "Ich bin sehr stolz auf ihn, er hat das richtig gut gemacht." Giovanni, der nicht nur als Musiker, sondern auch als Gastgeber im Fernsehen glänzt, hat seine Vielseitigkeit erneut unter Beweis gestellt. Fans hoffen auf weitere Auftritte, denn der Auftritt in Mailand hat klar gemacht: Giovanni fühlt sich auch auf dem Laufsteg pudelwohl.

Imago Giovanni Zarrella läuft für Hugo Boss, September 2025

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella, TV-Stars

IMAGO / Bildagentur Monn Giovanni Zarrella, Sänger