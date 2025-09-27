Giovanni Zarrella erobert Laufsteg bei der Fashion Week

Giovanni Zarrella (47) hat auf der Mailänder Fashion Week ein viel beachtetes Laufsteg-Debüt hingelegt. Der Musiker und TV-Moderator lief für die Modemarke Hugo Boss und präsentierte dabei einen eleganten grauen Anzug aus der neuesten Kollektion. Zwischen prominenten Zuschauern in der ersten Reihe saßen auch Ehefrau Jana Ina Zarrella (48) und Fußballlegende David Beckham (50), der selbst eines der bekanntesten Gesichter des deutschen Modelabels ist. Jana Ina zeigte sich sichtlich stolz: "Ich bin sehr stolz auf ihn, er hat das richtig gut gemacht", verriet sie gegenüber der Bild.

Für Giovanni war der Auftritt eine Art Heimkehr. Was viele nicht wissen: Vor seiner Karriere als Musiker arbeitete er bereits für Hugo Boss – jedoch in einem anderen Bereich. In einem Interview erzählte er, dass er nach seiner Ausbildung zum IT-Systemkaufmann genau eine Bewerbung schrieb, nämlich an das Unternehmen aus Metzingen. Dort arbeitete er kurz im Vertrieb, bevor das Casting für die Band Bro’Sis sein Leben veränderte. Mit dem aktuellen Engagement fühlt sich Giovanni auf besondere Weise verbunden, und die Marke selbst bezeichnet ihn als langjährigen Freund des Hauses.

Neben beruflichem Erfolg scheint auch das private Glück an der Seite von Jana Ina, der er seiner Meinung nach seinen Erfolg verdankt, das Leben von Giovanni zu bereichern. Die beiden sind bekannt für ihre enge Verbundenheit und unterstützen sich gegenseitig bei ihren Projekten. Jana Ina postete während der Veranstaltung ein Selfie mit David Beckham und teilte ihre Aufregung mit ihren Followern. Das Ehepaar, das seit vielen Jahren verheiratet ist, wird oft für seine Bodenständigkeit und Harmonie gelobt.

Imago Giovanni Zarrella läuft für Hugo Boss, September 2025

Getty Images Jana Ina Zarrella und Giovanni Zarrella

Getty Images Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella