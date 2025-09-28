Royals
So lange kennen sich Selena Gomez und Benny Blanco schon

- Carla Menzel
Lesezeit: 2 min

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) haben sich vergangenen Samstag das Jawort gegeben. Die Beziehung der beiden nahm offiziell erst im Juni 2023 ihren Anfang, doch die beiden Künstler kennen sich schon viel länger. Bereits 2015 arbeiteten sie gemeinsam an Selenas Studioalbum "Revival". Benny produzierte unter anderem die Songs "Kill Em With Kindness" und "Same Old Love". Über die Jahre entwickelte sich aus der beruflichen Zusammenarbeit eine enge Freundschaft, die schließlich in eine Romanze mündete.

Selena machte die Beziehung im Dezember 2023 offiziell, als sie ein inniges Schwarz-Weiß-Foto in ihrer Instagram-Story teilte und Benny als ihr "absolutes Ein und Alles" bezeichnete. Die beiden unterstützten einander bei ihren Projekten, wie zum Beispiel Bennys Kochbuch oder Selenas Marke Rare Beauty. Im Januar 2024 besuchten die beiden gemeinsam die Golden Globes, wo ein Kussfoto von ihnen viral ging. Selena schwärmte später in einem Interview von dem Gefühl der Sicherheit, das Benny ihr gebe, und nannte ihn jemanden, der sie nicht nur respektiere, sondern ihr auch in der oft wilden Welt des Showbusiness zur Seite stehe.

Das Paar gab schließlich im Dezember 2024 seine Verlobung bekannt und bereitete sich auf den großen Tag vor. Im Sommer 2025 feierte Selena ihre Junggesellinnenparty mit Freundinnen in Mexiko. Für Selena, die bereits als Schauspielerin, Sängerin und Unternehmerin große Erfolge gefeiert hat, scheint das Glück mit Benny an ihrer Seite nun perfekt. Fans der beiden sind begeistert von der Zuneigung, die das Paar immer wieder öffentlich zeigt – sei es durch Fotos, liebevolle Kommentare oder gemeinsame Auftritte.

Selena Gomez und Benny Blanco im März 2025
Imago
Selena Gomez und Benny Blanco im März 2025
Benny Blanco and Selena Gomez im April 2025
Getty Images
Benny Blanco and Selena Gomez im April 2025
Selena Gomez im Mai 2025
Getty Images
Selena Gomez im Mai 2025
Wusstet ihr, dass Selena und Benny sich schon so lange kennen?
