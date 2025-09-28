So war Jimi Blue Ochsenknechts erster Tag nach dem Gefängnis

In einer neuen Folge von Diese Ochsenknechts gewährt Jimi Blue Ochsenknecht (33) Einblicke in seine ersten Stunden in Freiheit. Nachdem der Schauspieler einen Monat in Haft verbracht hatte, lief sein erster Tag nach der Haft recht unkonventionell ab. "Ich habe das erste Mal wieder YouTube geguckt, nach einem Monat. Ich konnte erstmal gucken nach neuen Musikalben", erzählt der Reality-TV-Star und Musiker in der Serie.

Auch bei der Auswahl des ersten Mahls außerhalb der Gefängnismauern entschied sich der 33-Jährige für etwas Unaufgeregtes: Kein fancy Restaurant, sondern McDonald's sollte es sein. "Ich brauchte irgendeinen Burger, irgendwas Ekliges, was mir direkt auf den Magen geschlagen hat", verriet Jimi. Nachdem er das Gefängnis in Innsbruck verlassen durfte, fand Jimi Unterschlupf bei seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (25). Auch Familienoberhaupt Natascha Ochsenknecht (61) reiste damals an, um ihren Sprössling in der schweren Zeit zu unterstützen. Am ersten Morgen nach der Haftentlassung gab es nicht nur emotionalen Support, sondern auch ein ausgiebiges Frühstück von Mama für Jimi.

Doch von Ruhe war nach seiner Rückkehr keine Spur: Während des Frühstücks klingelte Jimis Handy ununterbrochen. Freunde und Medienvertreter wollten Kontakt aufnehmen, wobei der Schauspieler der Presse gegenüber eine klare Linie zog. "Nachdem, was die Presse in letzter Zeit gemacht hat, suchen wir gezielt aus, mit wem wir sprechen", erklärte er. Dabei sehnte sich seine Mutter Natascha nach mehr Privatsphäre für die Familie. Die Zeit im Gefängnis hinterließ bei Jimi deutliche Spuren, wie er betonte: Es sei nicht nur langweilig gewesen, sondern habe bei ihm beinahe Panikattacken ausgelöst. Allerdings fand er auch Wege, sich dort zu beschäftigen – erst durch exzessives Rauchen, später durch Sport.

IMAGO / Eibner Europa Jimi Blue Ochsenknecht, August 2025

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Jimi Blue Ochsenknecht im August 2025

Wehnert, Matthias Jimi Blue Ochsenknecht, Sänger, mit seiner Mutter Natscha