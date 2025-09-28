Zweites Baby: Ist Lisa Akkayas Sohn Emilio eifersüchtig?

Lisa Marie Akkaya (24) ist überglücklich: Die Social-Media-Persönlichkeit hat vor Kurzem ihr zweites Kind, Sohn Xavi, zur Welt gebracht. Damit ist ihr erstgeborener Sohn Emilio, der selbst noch nicht einmal ein Jahr alt ist, nun großer Bruder. Doch wie kommt der kleine Mann mit seiner neuen Rolle klar? In einer Instagram-Fragerunde möchte ein Follower wissen, ob Emilio womöglich eifersüchtig auf das Baby reagieren könnte. Lisa gibt Entwarnung. "0,0000 Prozent. Er ist total verliebt in Xavi und freut sich jedes Mal so extrem, wenn man Xavi auf dem Arm hat und er ihn sieht", schwärmt sie.

Emilio scheint diese Veränderung in der Familie mit Begeisterung aufzunehmen. Seine Liebe zu Xavi macht er laut Lisa direkt deutlich, und die süßen Geschwistermomente bringen das Herz der frischgebackenen Zweifach-Mama wohl regelmäßig zum Schmelzen. "Er fängt immer sofort an zu lachen und zu kreischen vor Freude. Er ist jetzt schon der tollste große Bruder auf der Welt", erklärt die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin gerührt. Trotz des kleinen Altersunterschieds zwischen den beiden Brüdern zeigt sich, dass Emilio gut mit seinem neuen Alltag als großer Bruder zurechtkommt – und die junge Familie den perfekten Start ins Leben zu viert gefunden hat.

Bereits während der Geburt von Xavi gab es bei Lisa einige emotionale Momente. Ihr Partner Akka (24) konnte in den entscheidenden Minuten nicht dabei sein, da er Emilio zu seinem Vater brachte. "Im Nachhinein finden wir es beide schade, aber in dem Moment ging einfach alles so extrem schnell", berichtete die 24-Jährige im Netz. Nur zwei Minuten lagen zwischen Xavis Ankunft um 11:04 Uhr und Akkas Rückkehr ins Zimmer um 11:06 Uhr. In dieser Zeit wurde Lisa aber von einer anderen Person unterstützt: "Ich hatte die ganze Zeit meine Mutter an meiner Seite, die musste dann mit mir leiden."

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Juli 2025

Atalency Lisa Marie Akkayas Sohn Emilio mit seinem Bruder Emilio, September 2025

Instagram / lisa.straube Furkan, Lisa Marie und Emilio Akkaya im Mai 2025