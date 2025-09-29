Das nimmt sich Marc Terenzi für "Promi Big Brother" vor

Marc Terenzi (47) steht wieder im Rampenlicht: Der Sänger gehört zu den Kandidaten der neuen Staffel von Promi Big Brother. In einer Pressemitteilung von Sat. 1 verriet er, was seine Teilnahme für ihn bedeutet: "Ich möchte die neue Version meiner selbst sein und hoffe, dass die Menschen mich so mögen, wie ich jetzt bin." Nach einer turbulenten Phase in seinem Leben sei dies nicht nur seine Rückkehr ins Reality-TV, sondern auch eine Chance auf einen Neuanfang. "Ich bin nicht mehr der wilde Rockstar von früher, sondern jemand, der ein neues Leben begonnen hat", erklärte er.

Bei seiner Teilnahme setzt Marc ganz auf Authentizität. "Mich – echt und ungefiltert", beschreibt er selbst, was er in die Show mitbringt. Der Sänger, der in der Vergangenheit immer wieder mit privaten Schlagzeilen auffiel, ist gespannt, wie das Publikum auf seinen neuen Lebensweg reagieren wird. Dass ihm die Fans dabei eine zweite Chance geben, scheint ihm ebenso wichtig zu sein wie der persönliche Schritt, den er mit "Promi Big Brother" wagt.

Marc Terenzi begann seine Karriere als Sänger der Band Natural, bevor er in Deutschland durch seine Ehe mit Sarah Connor (45) und zahlreiche Soloauftritte bekannt wurde. Nicht nur musikalisch, sondern auch durch Reality-Formate wie "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" machte er auf sich aufmerksam. In seiner bisherigen TV-Karriere zeigte Marc häufig seine wilde und extrovertierte Seite, zog sich in den letzten Jahren jedoch zurück. Mit seiner Teilnahme bei "Promi Big Brother" möchte er nun ein anderes Bild von sich vermitteln und dem Publikum zeigen, wer er heute ist.

Imago Sänger Marc Terenzi, "Megapark"-Opening, 2025

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Getty Images Marc Terenzi und Sarah Connor, Musiker