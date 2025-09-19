Marc Terenzi packt aus: "Mein Leben war ein Fake"

Marc Terenzi (47) zeigt sich in der neuen Doku-Reihe "Klartext", die von Oliver Pocher (47) moderiert wird, so offen wie nie zuvor. In dem Format spricht er über die schweren Zeiten seines Lebens und zieht eine bittere Bilanz. "Mein ganzes Leben war ein Fake", gestand der ehemalige Sänger der Boyband Natural ehrlich und offenbarte, wie der Alkohol seinen Alltag und seine Beziehungen zerstört hat. "Ich will und kann nicht mehr hinter einer Maske leben", betonte Marc. Seine Zeit im Dschungelcamp 2017 beschreibt er als eine der wenigen Phasen seines Lebens, in der er sich wirklich authentisch gefühlt habe.

Dass Marc seine Geschichte ausgerechnet in einer Sendung von Oliver erzählt, ist kein Zufall. Die beiden Künstler kennen sich seit mehr als zwei Jahrzehnten, und Oli hat während dieser Zeit die Höhen und Tiefen in Marcs Leben miterlebt. "Ich wollte jemanden, der nicht einfach mitspielt, sondern mich kritisch hinterfragt", erklärte der einstige Dschungelkönig. Oliver, der Marc während des Formats auch unbequem auf seine Eskapaden anspricht, erklärte: "Ich freue mich, dass Marc diese Plattform nutzt, um so offen über seine Kämpfe mit Alkohol, Drogen und sich selbst zu sprechen." Trotz anfänglicher Zweifel, ob er so ehrlich über sein Leben sprechen solle, empfindet Marc die Offenheit mittlerweile als befreiend: "Es gibt nichts mehr zu verstecken."

Marcs Kampf mit seinen inneren Dämonen und seine schwierigen Beziehungen waren immer wieder Thema in der Öffentlichkeit. Besonders die gescheiterte Ehe mit Sängerin Sarah Connor (45), mit der er zwei Kinder hat, und die turbulente Zeit an der Seite von Verena Kerth (44) haben ihn nachhaltig geprägt. Nach dem Ende der Beziehung mit Verena und einer darauffolgenden herausfordernden Entzugsphase sprach Marc einst über seine emotionale Zerrissenheit. Nun möchte er seine Geschichte als Mahnung und Inspiration zugleich verstanden wissen: "Kein Leben ist perfekt, aber jeder kann etwas verändern – Ehrlichkeit ist dabei der Schlüssel."

Anzeige Anzeige

Imago Sänger Marc Terenzi, Mai 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Oliver Pocher bei der Premiere des Theaterstücks "Der eingebildet Kranke", 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi