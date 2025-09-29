Davor hat Marc Terenzi bei "Promi Big Brother" Respekt

Musiker und Reality-TV-Persönlichkeit Marc Terenzi wagt sich an ein neues Abenteuer: Der 45-Jährige nimmt an der neuen Staffel von Promi Big Brother teil. In einer Pressemitteilung von Sat.1 erklärte er kürzlich, dass er vor allem die ununterbrochene Beobachtung durch die Kameras als große Herausforderung ansieht. "Ich habe großen Respekt vor jedem, der in das Haus geht und sich 24 Stunden am Tag von den Menschen beobachten lässt. Das ist nicht einfach", sagte Marc.

Doch genau diese Herausforderung scheint ihn zu reizen. Luxus oder Verzicht spielen für Marc keine Rolle, denn er ist bereit, sich komplett auf das Abenteuer einzulassen. Er erklärte: "Ich bin auf alles vorbereitet. Ich möchte mich wieder selbst herausfordern, daher ist alles willkommen." Marc zeigte sich begeistert und voller Vorfreude auf das Format. "Diese Show ist legendär. Die Spiele unterscheiden sich von denen im Dschungelcamp, und es gibt immer wieder unerwartete Wendungen. Man weiß nie, was passieren könnte", betonte er begeistert.

Marc ist kein Neuling, wenn es um Herausforderungen im TV geht. Der Sänger, der früher mit der Band Natural Erfolge feierte, hat in der Vergangenheit am Dschungelcamp teilgenommen, konnte sich in dem Format sogar als Sieger behaupten. Privat sorgte er zuletzt mit seiner Alkoholbeichte und seinem gelungenen Neuanfang für Schlagzeilen.

Getty Images Marc Terenzi, Sänger

