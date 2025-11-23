Alexa Bliss wehrt sich gegen Kritik an "altem Aussehen"

Wrestlerin Alexa Bliss (34) hat sich gegen Angriffe in den sozialen Medien gewehrt, in denen sie für ihr angeblich "altes Aussehen" kritisiert wurde. Nach einer Episode von WWE Raw auf Netflix teilte ein Nutzer auf X einen Screenshot ihres Gesichts und fragte: "Warum sieht sie ein bisschen älter aus als früher?" Das Posting wurde schnell viral und löste zahlreiche Kommentare aus, in denen andere Nutzer Alexas Älterwerden seit ihrem WWE-Debüt im Jahr 2013 kommentierten. Die 34-Jährige ließ die Kritik jedoch nicht unkommentiert und antwortete auf X mit den Worten: "Nur einen vollen Tag pro Woche zu Hause zu sein, unser Nonstop-Terminkalender und die Verantwortung als Vollzeit-Mama – das alles hinterlässt Spuren."

Neben einigen kritischen Stimmen erhielt die ehemalige Raw Women’s Champion jedoch auch viel Unterstützung aus ihrer Fan-Community. Eine Nutzerin schrieb: "Du alterst doch überhaupt nicht, Alexa. Bitte hör nicht auf das, was andere sagen. Wir lieben dich!" Ein anderer Kommentar lautete: "Es ist traurig, dass du das überhaupt erklären musst. Diese Kritik verdient keine Antwort." Alexa hat bereits zuvor öffentliche Kritik mit Humor gekontert – so etwa, als sie im Mai bei einem Match als "alte Dame" bezeichnet wurde. Damals reagierte sie scherzhaft: "Bin gleich zurück – muss meinen Botox-Termin einplanen."

Seit ihrem Einstieg in die WWE im Jahr 2013 hat Alexa eine beeindruckende Karriere hingelegt, die unter anderem mehrere Titelgewinne und die Teilnahme an bekannten Projekten außerhalb des Rings umfasst. 2023 nahm sie etwa an der Show "The Masked Singer" teil und lieh einer Figur im japanischen Animationsfilm "Sakamoto Days" ihre Stimme. Privat ist die Wrestlerin seit 2022 mit dem Musiker Ryan Cabrera (43) verheiratet. Im vergangenen Jahr fand das Paar sein größtes Glück: Die Geburt ihrer Tochter Hendrix Rouge veränderte ihr Leben nachhaltig und könnte die Prioritäten der WWE-Chefin zusätzlich verschoben haben.

Getty Images Alexa Bliss auf einer Pressekonferenz in NYC im Juli 2019

Mark Davis/Getty Images Ryan Cabrera, Sänger

Instagram / alexa_bliss_wwe_ Alexa Bliss und ihr Partner im Jahr 2023