Lewis Hamiltons geliebte Bulldogge Roscoe ist verstorben

Lewis Hamilton (40) trauert um seinen geliebten Hund Roscoe, der am Sonntagabend eingeschläfert werden musste. Die Bulldogge des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters hatte eine Lungenentzündung und erlitt während einer Untersuchung einen Herzstillstand, der sie ins Koma fallen ließ. "Nach vier Tagen an lebenserhaltenden Maschinen, in denen er mit jeder Faser seines Seins gekämpft hat, musste ich die schwerste Entscheidung meines Lebens treffen und mich von Roscoe verabschieden. Er hat nie aufgehört zu kämpfen – bis ganz zum Schluss", schreibt Lewis in einem emotionalen Beitrag auf Instagram.

Roscoe war nicht nur ein privater Begleiter, sondern auch eine bekannte Figur im Formel-1-Paddock. Jahrelang begleitete das Tier Lewis zu fast jedem Rennen und wurde von Fans und Teams gleichermaßen geliebt. "Ich bin so dankbar und fühle mich geehrt, mein Leben mit einer so wunderschönen Seele geteilt zu haben – einem Engel und wahren Freund", betont der Rennfahrer und fügt hinzu: "Roscoe in mein Leben zu holen war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, und ich werde die Erinnerungen, die wir gemeinsam geschaffen haben, für immer in meinem Herzen tragen."

Bereits vor wenigen Monaten hatte Lewis offen über seine Sorgen um die Gesundheit des Tieres gesprochen, da Roscoe vermehrt mit Atemproblemen zu kämpfen hatte. Auch zu diesem Zeitpunkt litt die Bulldogge an einer Lungenentzündung, befand sich jedoch auf dem Weg der Besserung. "Jedes Mal, wenn ich eine Nachricht von der Frau erhalte, die sich um ihn kümmert, bleibt mein Herz stehen", erklärte der 40-Jährige laut Mirror damals auf einer Pressekonferenz. Trotz dieser dunklen Erinnerungen blickt Lewis stets liebevoll auf die enge Beziehung zurück, die durch zahlreiche gemeinsame Reisen und Jahre des Zusammenseins geprägt war.

Instagram / lewishamilton Lewis Hamilton und Roscoe

Instagram / lewishamilton Lewis Hamilton mit seiner Bulldogge Roscoe, September 2025

